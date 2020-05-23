Правила въезда в Иссык-Кульскую область. Пояснения областного штаба

Согласно рекомендациям республиканского штаба, беспричинные передвижения между областями должны быть сведены к минимуму. Об этом сообщает областной оперативный штаб Иссык-Кульской области.

"По-прежнему в силе остается правило, не впускать в Иссык-Кульскую область жителей других регионов без острой необходимости. Представители компаний, государственных, муниципальных и иных организаций, при въезде в область должны предъявить командировочные листы, а также предоставить подтверждение, что они работают в том или ином населенном пункте области", - сообщает оперативный штаб.

Водителям большегрузных автомобилей рекомендуется не выходить из машины и не контактировать с людьми. Это правило связано с тем, что водители большегрузных автомобилей входят в зону риска по COVID-19.