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Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От всей души поздравляю всех вас с праздником Орозо айт!

В течение всех дней священного месяца мусульмане нашей независимой страны соблюдали пост, обращались к Всевышнему с молитвой о благополучии и процветании всего народа страны, стремились очистить тело и душу, помыслы и намерения.

В эти благословенные дни мы просили у Всевышнего укрепления единства нашего многонационального народа, мира и согласия в обществе, иметь судьбу жить праведной жизнью и честно трудиться.

Стремились стать добрее, милосерднее и доброжелательнее друг к другу, старались укрепить братские отношения. Сделано много благотворительных дел.

Пусть Всевышний примет наш пост, наши молитвы и все благие деяния.

Пусть сбудутся все наши мечты и Дай Бог достичь наших целей!

Уважаемые соотечественники!

В этом году благодатные дни священного месяца Рамазан нам пришлось провести в условиях самоизоляции из-за мировой пандемии коронавируса.

Ради сохранения здоровья и жизни народа, а также в целях предотвращения распространения вируса мы выполняли все необходимые медицинские требования, соблюдали строгую дисциплину.

Выражаю глубокую признательность всем вам за то, что с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, соблюдали правила и рекомендации.

Мы высоко ценим труд наших медицинских работников, круглые сутки находящихся на страже здоровья нашего народа.

Особо хотел бы отметить работу сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые ежедневно обеспечивали общественный порядок и безопасность.

Также хотел бы сказать слова благодарности всем соотечественникам, добровольно поддержавшим усилия государственных органов в этой борьбе.

Благодаря совместной слаженной работе нам удалось удержать ситуацию под контролем.

На сегодняшний день большинство заразившихся граждан выздоравливают.

Сняты многие ограничения в деятельности предпринимательства, в повседневной жизни.

Возобновили свою работу все отрасли экономики, и коммуникация в повседневной жизни уже начинает входить в привычное русло.

Вместе с тем, мы продолжаем тщательно следить за ситуацией в мире. Не исключено, что в любой момент ситуация может резко измениться.

Поэтому, уважаемые сограждане, ради сохранения здоровья и безопасности народа мы обязаны и впредь соблюдать усиленный режим защитных мер от вируса.

Наша главная цель - предотвратить дальнейшее распространение вируса и сохранить результаты нашего упорного труда за месяцы карантина, которые были достигнуты благодаря единству и слаженным действиям.

До нынешнего времени были введены определенные ограничения и жесткий контроль со стороны государственных органов.

Теперь пришло время для усиления личной ответственности каждого из нас.

Мы должны осознать эту необходимость и не забывать об этом.

Каждый родитель должен следить за здоровьем и поведением своих детей и быть примером в борьбе против вируса.

Безответственность и беспечность одного человека может навредить сотням людей. Поэтому я призываю вас с высокой ответственностью относиться к складывающейся ситуации и не быть равнодушным к здоровью общества.

Соблюдение медицинских требований и личной гигиены должны стать для нас повседневной привычкой.

Только тогда мы полностью одолеем эту болезнь.

А местные органы власти, Правительство и дальше будут продолжать свою деятельность по предупреждению распространения вируса.

Уважаемые соотечественники!

Уверен, что мы достойно выйдем из этого сложного испытания, с которым столкнулось все мировое сообщество.

Наше главное средство в этой борьбе - это единство и дисциплина.

Каждому из вас я желаю крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пусть исполнятся наши благие пожелания!

Пусть Всевышний оберегает наш Кыргызстан и на нашей благодатной земле всегда царят мир и благоденствие!"


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URL: https://www.vb.kg/388312
Теги:
Орозо айт, президент, Кыргызстан, поздравление, Сооронбай Жээнбеков
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