Узбекистан снял запрет на импорт цемента – итоги переговоров премьеров

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Аппарата правительства.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, ситуацию в республиках с коронавирусной инфекцией, принимаемые меры по недопущению ее распространения, а также вопросы, связанные c кыргызско-узбекской государственной границей.

Кроме того, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев попросил рассмотреть возможность снятия ограничений на импорт цемента, введенный Правительством Узбекистана на период с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

В свою очередь, с учетом просьбы кыргызской стороны, 22 мая 2020 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал постановление о возобновлении ввоза цементной продукции в Республику Узбекистан с 23 мая 2020 года.

Кроме того, стороны договорились осуществлять оперативный обмен данными по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В настоящее время поставки продуктов питания и других товаров, импортируемых с соседней страны, осуществляются беспрепятственно в штатном режиме.