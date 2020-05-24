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В Кыргызстане еще два медика заболели COVID-19

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- Екатерина Улитина
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За минувшие сутки в Кыргызстане зарегистрированы два новых случая COVID-19 у медицинских работников. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

За все время вспышки заболевания, диагноз COVID-19 подтвердился у 275 медицинских работников. Из них - 230 человек выздоровели, и выписаны из стационаров с отрицательным анализом.

Кроме того, Нурболот Усенбаев отметил, что за минувшие сутки было проведено 2234 исследований. Кроме того, ведется работа по установлению лиц, которые контактировали с зараженными COVID-19. Всего их 6775.


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URL: https://www.vb.kg/388315
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, медики, врачи, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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