В Кыргызстане еще два медика заболели COVID-19

За минувшие сутки в Кыргызстане зарегистрированы два новых случая COVID-19 у медицинских работников. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

За все время вспышки заболевания, диагноз COVID-19 подтвердился у 275 медицинских работников. Из них - 230 человек выздоровели, и выписаны из стационаров с отрицательным анализом.

Кроме того, Нурболот Усенбаев отметил, что за минувшие сутки было проведено 2234 исследований. Кроме того, ведется работа по установлению лиц, которые контактировали с зараженными COVID-19. Всего их 6775.