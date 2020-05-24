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Как Кыргызстан готовится ко второй волне COVID-19, рассказали в Минздраве

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане идет подготовка ко второй волне заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 24 мая.

Он отметил, что повторная вспышка заболевания может произойти осенью 2020 года.

- Не исключается возможность появления второй волны, которая может сильно повлиять на здоровье населения и на экономику. Поэтому мы заранее предпринимаем меры, особенно в части предотвращения осложнений заболеваний, - сказал Нурболот Усенбаев.

Так, в рамках подготовки ко второй волне ведется строительство 10 мобильных лабораторий, проводится тендер на приобретение новых ПЦР аппаратов.

- Мы будем решать вопросы о массовых прививках против гриппа, чтобы избежать двойного поражения организма - от сезонного гриппа и от коронавируса. По возможности мы постараемся сделать массовый охват. Если будет возможность, будем проводить вакцинацию от Пневмококковой инфекции. Это еще одна болезнь, которая поражает легкие человека, - сказал Нурболот Усенбаев.

По его словам, главная задача Минздрава сократить риски тяжелых осложнений у населения после перенесенных заболеваний.


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URL: https://www.vb.kg/388316
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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