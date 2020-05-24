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Велодорожки в Бишкеке. Когда закончат работы на центральных перекрестках?

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- Бакыт Стамов
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Работы по благоустройству тротуаров и велодорожек на центральных перекрестках - Манаса и Боконбаева, Байтик Баатыра и Московской – завершатся в течение 10-15 дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Муниципалитет отмечает, что в Бишкеке проводится работа по увеличению пешеходных зеленых зон и велодорожек, парков и скверов.

"Каждый день мы потихонечку продолжаем строить тротуарные и велодорожные сети, увеличиваем объемы работы. Один из главных стратегически важных проектов - "П" образная велосеть в центре города - по проспектам Манаса, Чуй и ул. Байтик Баатыра, длиной тротуаров и велодорожек 18,4км", - сообщает мэрия.

По проспекту Чуй строительство велодорожки завершено, ведутся работы по проспекту Манаса и улице Абдрахмановой. Здесь демонтируются плиты, старая брусчатка, самовольные входные группы, лестничные площадки, расположенные на проектируемой зоне, устанавливаются трубы ирригационных сетей и проводится кирковка старого асфальта.

Работы на центральных перекрестках Манаса и Боконбаева, Байтик Баатыра и Московской будут завершены примерно через 10-15 дней, сообщают в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/388318
Теги:
велоспорт, ремонт, строительство, Бишкек, мэрия
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