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Кому пора на работу

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- Сергей Швец
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С понедельника начнет функционировать большинство предприятий Бишкека. Однако чиновники все же оставили ряд ограничений.

Как известно, с 21 мая уже приступили к работе Центры обслуживания населения, фирмы, занимающиеся ремонтом обуви, сборкой мебели, запустились торговые центры, автомобильные и скотные рынки, а также точки продаж непродовольственных товаров, спа–центры и так далее. Исключение составили точки быстрого питания в торговых центрах, а также общественные бани.

С понедельника, 25 мая, этот список расширится еще больше. В частности, возобновят работу вещевые рынки, точки общественного питания, в том числе летние кафе и рестораны с количеством посадочных мест менее 50. Также начнут функционировать театры, музеи, выставочные залы и галереи, библиотеки и культурно–просветительские заведения. И, конечно же, общественный транспорт.

Кроме того, мэрия разрешила работать спортцентрам и фитнес–залам. Запрет остается для клубов, где занимаются единоборствами и командными видами спорта (футбол, борьба, бокс, баскетбол и так далее).

Обязательным условием для всех является соблюдение санитарно–гигиенических норм и правил. Это дезинфекция помещений, ношение масок и перчаток администрацией и обслуживающим персоналом без исключения, установка санитайзеров и антисептиков, а также разметка для соблюдения санитарной дистанции.

Под запретом остаются:

- проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных мероприятий;

- деятельность увеселительных заведений, детских развлекательных заведений, игровых площадок, интернет–клубов, компьютерных игровых заведений, организаций в сфере дошкольного образования.


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URL: https://www.vb.kg/388322
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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