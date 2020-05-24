Плюсы и минусы самоизоляции. Мнения горожан

Сергей Самойлов, мастер по ремонту автомобильных двигателей:

- Минусов огромное количество, самый главный из них связан с отсутствием заработка. Лично у меня фиксированной зарплаты нет. Починил автомобиль - покушал, нет - остался голодным. И если себе я еще могу хоть как–то объяснить сложности такого положения, то своим маленьким детям - нет.

И потом, в такой ситуации, на мой взгляд, идет деградация личности. Потому как в условиях самоизоляции найти занятие не так уж и просто. Либо телевизор, либо Интернет. А там одно и то же - сплетни, грязное белье, политические дрязги, куча недалеких людей, считающих себя экспертами в различных областях, и прочий мусор. Все это явно не способствует увеличению уровня образованности человека. Благо станциям техобслуживания одним из первых разрешили работать, иначе я бы с ума сошел от безделья.

К плюсам, наверное, следует отнести кучу свободного времени, которое можно было потратить на ремонт дома. Правда, это лишь при условии, что у человека есть солидный запас денег. Но много ли у нас таких граждан?

Венера Аширкулова, преподаватель английского языка:

- Из такой неприятной ситуации довольно трудно извлечь какие–то выгоды. Обычно по вечерам я занимаюсь ходьбой: прохожу 5–6 километров. Но это занятие пришлось отменить, так как милиционеры на улицах просто достали своими придирками. Хотя ходила я в маске и в местах массового скопления людей не появлялась.

Единственной отдушиной стало чтение. За это время прочитала несколько десятков книг. В том числе освежила в памяти произведения таких мировых классиков, как Достоевский, Толстой, Марк Твен, и другие. Но знаете, я бы и в обычное время нашла возможность провести полчаса с книжкой. А вот полтора месяца не вставать с дивана - это ужасно вредно для здоровья. И сколько это еще продлится, неизвестно.

Саткынбу Сазаева, водитель автобуса:

- Главный минус в том, что мы остались без заработка. Планировали этим летом достроить дом, но из–за карантина не успели купить все строительные материалы.

Алексей Филатов, телеведущий:

- О минусах карантина, думаю, все мы знаем. Но неожиданно для себя я открыл и плюсы в самоизоляции. Во–первых, возможность морально отдохнуть от насыщенного графика. А во–вторых, это время можно посвятить саморазвитию. Уже после первой недели просмотров фильмов и сериалов я немного устал от безделья. Поэтому наконец взялся за чтение учебной литературы, прошел несколько онлайн–тренингов. Все это я давно планировал сделать, но только сейчас нашел время.

Михаил Сафиулов, народный мастер КР, резчик по дереву:

- Так спокойно, как сейчас, я давно не работал. Никуда не нужно спешить, можно перепробовать кучу вариантов будущего изделия. Просто праздник какой–то! Конечно, я слежу за обстановкой в мире, меня тревожит ситуация с коронавирусом. Но нельзя надеяться только на врачей. Люди, давайте все–таки соблюдать режим самоизоляции! Лично мне бы месяца два–три еще посидеть в мастерской, и то боюсь не хватит, чтобы воплотить в реальность все идеи.

Елена Пуртова, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Атматова:

- Общение с родственниками теперь происходит, увы, только через WhatsApp. Ко мне должны были прилететь гости, я сама планировала полететь в Чехию. Не получилось. Жутко скучаю по зрителям. Поэтому мы, актеры, демонстрируем свое творчество в Instagram. Но есть и плюсы. Мы с соседями наконец узнали друг друга, стали помогать. А еще и я, и моя собака - американский кокер–спаниель - Коко Шанель счастливы тому, что все время проводим вместе.

Уулкан Мамырова, социальный работник общественного фонда "Фонтан жизни":

- С одной стороны, самоизоляция - это хорошо, люди остаются дома, проводят время с семьей и благодаря этому удается сдерживать распространение коронавируса, а с другой - не у всех есть возможность работать дистанционно, столько людей остались без работы и каких–либо средств к существованию.

Ахмат Рахимов, повар:

- Из плюсов: успел все домашние дела сделать. Но во время самоизоляции пришлось искать варианты заработка, ведь из–за карантина закрыли кафе и рестораны. К счастью, недавно нашел новую работу за городом.

Александра Фортуна, рукодельница:

- У меня больше минусов. До этого я была самозанятым специалистом, работала по патенту, выполняя на заказ различные украшения. Но в условиях самоизоляци мой труд оказался невостребован. За два с половиной месяца у меня не было ни одного заказа. Сейчас я в поисках новой работы, потому что надо содержать пожилую мать и маленькую дочку.