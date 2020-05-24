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В Бишкеке маршруткам рекомендовали использовать только сидячие места

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- Александр Тузов
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Как сообщила VB.KG советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова, с 25 мая на линию выйдут 110 троллейбусов по всем 11 маршрутам, 112 автобусов также по 11 маршрутам кроме маршрута № 9. Причем постепенно количество автобусов будет увеличиваться.

Завершена подготовка автобусов и троллейбусов к масштабному и безопасному запуску, сотрудники транспортных служб завершили капитальный и косметический ремонт.

Алмамбетова пояснила, что 25 мая начинают обслуживать пассажиров и маршрутные такси. Причем и в них Минздрав строго рекомендовал только сидячие места.

Общественный транспорт будет ездить в обычном режиме, но строго соблюдая меры санитарной безопасности, при входе в автотранспорт установлены санитайзеры, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Перевозка пассажиров будет проходить из расчета 60-70 процентов загруженности от количества сидячих мест и с соблюдением санитарной дистанции. Несколько раз в день в салоне будет проходить дезинфекция, дверные ручки, сидения и поручни должны протираться после каждой поездки.

- Для безопасности и комфорта горожан работает и электронная система безналичной оплаты за проезд "Тулпар". Преимущества карточек "Тулпар" очевидны: безопасность транспорта, прозрачность расходов, и самое существенное, нет контакта с наличностью. Даже ВОЗ рекомендует избегать от использования денежных купюр. Напоминаем, что вход в автобусы и троллейбусы осуществляется через переднюю дверь. С 1 июня планируется возобновление работы и центров обслуживания "Тулпар" по выдаче красных карточек для льготной категории горожан. А синий Тулпар можно приобрести у водителей, в офисах сотовых операторов, - сообщает Гуля Алмамбетова.

Насчет работы общественного транспорта горожане могут обращаться по следующим номерам телефонов:

-Управление городского транспорта: 0703075727;

-Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0553 022 753, 0772 173 743 WhatsApp;

-Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866;

-Тулпар: 582000, почта: feedback@tulpar-card.kg.

- Дорогие горожане! Все: и транспортные службы, и частный бизнес, непросто переживают ЧП, ЧС. Часть водителей бусов уже уехали в села, помогать родным и землякам. Впервые мы, как одна команда, договорились защищать город от вируса. Все сотрудники транспортного блока, руководители частных компаний и УПСМ выйдут на линии, будут помогать соблюдать новые правила. Пожалуйста! Станьте и Вы, дорогой пассажир, тем самым ответственным человеком, который осознанно относится к своему здоровью. Только ответственность, только понимание и осознанность уберегут нас от заражения. Бишкек – любимый мобильный город! Плечом к плечу, одной командой, за город, за горожан! – призывает Гуля Алмамбетова.


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URL: https://www.vb.kg/388326
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, маршрутки, Бишкек, автобусы, коронавирус
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