За неделю на дорогах Чуйской области было выявлено 2172 нарушения ПДД

За неделю на дорогах Чуйской области было выявлено 2172 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

Так, с 18 по 24 мая были зарегистрированы следующие нарушения ПДД:

9 - водители управляли ТС в состоянии алкогольного опьянении;

7 - водители управляли ТС с нанесенным тонирующим покрытием;

812 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движение;

В результате 14 транспортных средств поставлены на штраф стоянку.

УОБДД по ГУВД Чуйской области убедительно просит водителей не нарушать ПДД.