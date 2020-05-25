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С памятника Чолпонбаю Тулебердиеву, открытого 7 мая, отклеились буквы

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- Оксана Гут
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"Герои Сов тско о союза". С памятника Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву отклеились буквы. Фотографиями в Facebook поделился активист Владимир Цай.

"Подвиг твой бессмертен. Память о тебе пластиковая,на двустороннем скотче..", - подписал он фото.

Напомним, памятник красоноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву был открыт 7 мая 2020 года в западной части Бишкека в одноименном парке. На открытии со всеми почестями присутствовал президент Сооронбай Жээнбеков, мэр столицы Азиз Суракматов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Как ранее писала редакция VB.KG, с инициативой о присвоении имени Чолпонбая Тулебердиева парку в Бишкеке выступил общественный фонд имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, руководитель фонда - Кубанычбек Керимбеков. Скульптор памятника Чолпонбаю Тулебердиеву - Марлен Бакачиев.


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URL: https://www.vb.kg/388337
Теги:
9 Мая, ВОВ, памятник, Бишкек, Кыргызстан, Азиз Суракматов, мэрия
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