Кыргызстан расширит сотрудничество с базовыми вузами СНГ

Вузы стран СНГ, в том числе Кыргызстана, в предстоящие месяцы укрепят партнерские связи с базовыми организациями Содружества в области образования. Статус таких организаций по различным направлениям образовательной сферы придан на сегодняшний день уже семнадцати высшим учебным заведениям, сообщили в Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

Основными задачами базовых организаций названо развитие сотрудничества образовательных и научно-исследовательских организаций, разработка образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, апробация и распространение учебно-методических и научно-исследовательских материалов, осуществление научных исследований, повышение квалификации и переподготовка специалистов, подготовка научно-педагогических кадров, создание и реализация проектов по междисциплинарным исследованиям, организациюя различных мероприятий.

В числе базовых вузов – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Баумана, МГУ имени М.Ломоносова, Российский аграрный университета– Московская сельскохозяйственная академия (МСХА) имени К.Тимирязева, Московский педагогический государственный университет (МПГИ), Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) и другие. Активно укрепляет партнерство с ними и вузовское сообщество Кыргызстана.

Так, МГЛУ стал первым высшим учебным заведением Содружества, которому в 2000 году был придан статус базовой организации по языкам и культуре государств СНГ. Под его эгидой успешно функционирует Международный институт языков государств стран Содружества, включающий в себя центры азербайджанского, армянского, казахского, кыргызского, таджикского, молдавского и украинского языков и культуры. Первой из таких структур стал Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, в открытии которого когда-то принимал участие сам классик кыргызской и мировой литературы. Сегодня с МГЛУ в рамках долгосрочной партнерской программы тесно взаимодействуют Кыргызский национальный университет имении Жусупа Баласагына и Бишкекский гуманитарный университет, совместными усилиями выпускаются методические пособия и учебники в помощь иностранцам, изучающим кыргызский язык.

РАНХиГС совместно с партнерами по подготовке кадров в области государственного управления провела в 2019 году международную летнюю школу "Устойчивое развитие государств – членов СНГ через диалог и цифровизацию". В рамках пилотного проекта "Сетевая академия" в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане была продолжена реализация программ повышения квалификации для госслужащих стран Содружества.

МГТУ имени Н.Баумана в целях повышения квалификации преподавателей вузов и молодых ученых СНГ реализует масштабный проект "Открытие "точек доступа" к программам инженерных специальностей в странах Содружества". Этим вузом также разработаны учебно-методические комплекты и учебные пособия по новым направлениям развития техники и технологий. И установлены связи с 20 высшими учебными заведениями и 45 организациями и промышленными предприятиями государств СНГ.

В свою очередь, МЭСИ - базовая организация в области дистанционного и электронного обучения – совместно с Российским университетом дружбы народов разработал и реализует план мероприятий по расширению применения дистанционных образовательных технологий на пространстве Содружества.