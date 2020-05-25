В РФ могут распространить закон о самозанятых на иностранцев

В Совете Федерации РФ предложили правительству страны применить законодательство о самозанятых гражданах и на иностранцев. О такой инициативе сообщается в письме, направленном в кабмин рабочей группой верхней палаты российского парламента.

В документе рекомендуется распространить применения налога на профессиональный доход (института самозанятых граждан) на иностранных граждан. Данную норму предлагается узаконить в рамках общенационального плана действий в связи с коронавирусом. Для этого, как отмечается, понадобится внести коррективы в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "налог на профессиональный доход".

Этот новый специальный налоговый режим для самозанятых разрешено применять с 2019 года. Сейчас он доступен в 23 регионах России и будет действовать в течение 10 лет.

Налог на профессиональный доход - это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Пока он вводится в 23 регионах России. Но с 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый налоговый режим (самозанятые), смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4 или 6 процентов. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованными за незаконную предпринимательскую деятельность. У тех налогоплательщиков, которые не примут участие в эксперименте, останется обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

В Федеральной налоговой службе сообщают о наличии на сегодняшний день в России уже полумиллиона самозанятых.