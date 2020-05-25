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ГКНБ: Состояние у Алмазбека Атамбаева стабильное

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- Бакыт Басарбек
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В настоящее время состояние у бывшего президента Алмазбека Атамбаева стабильное. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, у Атамбаева никаких жалоб нет.

"В связи с чем в настоящее время он не нуждается в проведении медицинского обследования. Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отметим, ранее сын бывшего президента Сеид Атамбаев на своей странице в соцсетях написал, что "здоровье Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось, ему стало очень плохо".

"Причиной тому послужило третье свидание через стекло без возможности обнять супругу и детей, несмотря на справки с отрицательными результатами на коронавирус у близких Алмазбека Шаршеновича.

Непонятно, почему Атамбаеву опасно встречаться со своими родственниками, у которых имеются справки с отрицательными результатами на коронавирус, но неопасно встречаться с десятками людей на суде по кой-ташским событиями, у которых нет никаких справок с результатами на тест по коронавирусу", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/388340
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, здоровье, уголовное дело, семья
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