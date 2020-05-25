Любим Гонконг и скучаем по Бишкеку

Наши соотечественники, супруги Алмазбек Маматов и Лира Ашыралиева 11 лет живут и работают в Гонконге. Об этой паре "Вечерка" рассказывала в рубрике "Инь–Ян" еще в 2013 году. С тех пор прошло немало лет, и мы решили связаться с нашими гонконгцами, чтобы выяснить, что изменилось в их жизни, как переносят карантин. И выяснилось, что у супругов за это время родились двое детей, а Гонконг стал им родным и близким.

Три свадьбы

Алмазбек впервые побывал в Гонконге в качестве туриста в 2009 году, пробыл там четыре недели и влюбился в этот город. После побывал еще в США, пожил в Сингапуре, но вернулся все–таки в Гонконг, убедился, что он - один из самых передовых городов мира, где наилучшие условия для ведения бизнеса. С небольшого своего дела, связанного с продажей мобильных телефонов, Алмазбек и начинал. Сейчас работает управляющим в ресторане вьетнамской кухни.

Лира по образованию юрист, но, как оказалось, по призванию - повар. Любит и умеет готовить вкусные блюда. Когда приехала в Гонконг, готовила самсы, пельмени и манты, которые продавала знакомым. Им так понравилось, что девушку стали просить готовить угощения для каких–то особо торжественных мероприятий. Сейчас она шеф–повар в самом крупном отеле гонконгского Диснейленда. Специализируется на европейской кухне, но изучает еще и японскую, китайскую, филиппинскую, тайскую, индийскую.

- Мы с Алмазом познакомились в Интернете. Когда он приехал в Бишкек в отпуск, мы провели по кыргызским традициям обряд нике, и я жила полгода с семьей Алмаза, а он улетел в Гонконг. Его родители окружили меня заботой и любовью, сразу приняли как родную дочь. Потом я получила визу в Гонконг, там мы уже расписались, устроили небольшое торжество, пригласили коллег и друзей мужа. Когда приехали в Бишкек, сыграли свадьбу еще раз. Получается, у нас было три свадьбы! - рассказывает Лира. - Сейчас у нас растут дочь Адель, ей шесть лет, и сын Аслан, ему 8 месяцев.

- Дети родились в Гонконге. Медицина здесь на высшем уровне и для местных жителей бесплатная. Пребывание в роддоме нам обошлось примерно в 100 долларов. Это совсем недорого для Гонконга. Но иностранцам, желающим тут родить ребенка, пришлось бы раскошелиться примерно на 20 тысяч долларов. Это, конечно, значительная сумма, - говорит Алмазбек.

Кстати, с младшим сыном Лира была в декрете всего 3 месяца, потом вернулась на работу. А с детьми и по хозяйству ей помогает нянечка. Адель свободно говорит на английском, изучает китайский язык. А дома все говорят на русском и кыргызском.

Лира и Алмазбек рассказывают, что в Гонконге образование абсолютно бесплатное, вплоть до университета. Адель ходит в местную подготовительную школу. Можно выбрать иностранную школу, но она будет платная. Записывать детей в школу необходимо минимум за год, это не всегда гарантирует место в школе, так как очень большое число детей может быть сконцентрировано в определенном районе проживания, но есть возможность выбрать образовательное учреждение в другом районе. Курсы и тренинги родители могут выбирать при школе, за них, правда, дополнительно приходится платить, но значительно дешевле, чем в частных учреждениях.

Красные конверты

Пара говорит, что в Гонконге очень много выходцев из СНГ, есть люди из России, Узбекистана, Казахстана и нашей страны.

- Сейчас здесь учатся около 60 студентов из Кыргызстана. В свободное время с некоторыми из них встречаемся. Правда не так часто, как хотелось бы, тут бешеный ритм жизни! Только чтобы добраться до места работы, уходит час. А студенты очень загружены учебой. Но система образования действительно интересная, и нет времени на скуку и лень, - пишет Алмазбек. - Так же есть семьи, где один из супругов родом из Кыргызстана либо оба наши соотечественники. Мы с ними знакомы и поддерживаем связь. Есть и близкие друзья, один из них - программист из Египта. Живет и работает в Гонконге уже 6 лет. Также очень близкий нам по духу, тоже кыргызстанец Кайрат Эшболотов. Парень очень талантливый и целеустремленный, сумел обосноваться и найти работу в Гонконге, поверьте, это не так просто.

- Много девушек из Кыргызстана, которые вышли замуж за иностранцев. Мы общаемся, иногда встречаемся, ходим в кафе и в гости друг к другу. Кыргызские праздники, правда, не отмечаем, но обязательно поздравляем родных, звоним им по скайпу. А дома готовим привычные нам блюда - манты, лагман, куурдак. Дети очень любят пельмени. Дочь ест и китайскую острую пищу, очень любит рис с овощами и лапшу, - говорит Лира. - В Гонконге часто проводятся разные праздники и фестивали. Один из любимых детских праздников - Хэллоуин. Дочь каждый год готовится к нему, придумывает костюм, ходит вместе с другими ребятишками по домам и собирает сладости. В этом году она была принцессой. Дома мы обязательно празднуем китайский Новый год. Тут он один из главных праздников. Есть такая новогодняя традиция - детям, незамужним девушкам, холостым парням дарят красные конвертики с деньгами. Считается, что взрослые должны делать им такие подарки, будто делятся своим жизненным опытом и желают долгой, интересной жизни. На работе руководство компаний одаривает конвертами всех сотрудников. Такое вот своеобразное поздравление с пожеланием благополучия и процветания.

По словам Алмазбека, одна из особенностей Гонконга - вежливость и улыбчивость горожан, которые всегда готовы во всем помочь. Даже сейчас, на фоне текущих протестов и кризиса, связанных с коронавирусом, люди остались такими же жизнерадостными и добрыми. Обилие общественного транспорта - это вторая отличительная черта города. Ну и, конечно, великолепные небоскребы, которые видны из самолета.

Очень хочется снега

Одними из любимых мест для семьи являются парки развлечений Оушен парк и Диснейленд. В первом - удивительный громадный аквариум высотой с 5–этажное здание. Там представлены морские флора и фауна. Можно посмотреть шоу дельфинов, морских котиков. А также большое разнообразие аттракционов, развлекательных и научных выставок. Диснейленд же больше ориентирован на детей, но на самом деле даже взрослому будет очень интересно и увлекательно. Перед закрытием в обоих парках происходит финальные шоу, в Оушен парке - танцующий фонтан, а в Диснейленде - салют.

Супруги рассказывают, что, несмотря на мировую пандемию в связи с распространением COVID–19, в Гонконге жизнь идет своим чередом. Там и раньше было принято носить маски, если вдруг почувствуешь недомогание. Сознательные граждане это условие выполняют, оберегая остальных от вирусов. И когда в Китае начались первые вспышки коронавируса, люди, естественно, тут же надели маски.

- Когда появились первые случаи заражения, государство создало места для карантина на 14 дней. Все случаи заражений на данный момент - это в основном те, кто прибывает из–за границы. К сожалению, не все, кому положен карантин, его строго соблюдают. Поэтому были случаи передачи вируса в местах массовых скоплений, в основном это бары и караоке, которые из–за этого закрыли. Нарушителям режима карантина грозит большой штраф и до шести месяцев тюрьмы. Поэтому массовых случаев заражения не происходило. Во всех общественных местах стоят средства для дезинфекции рук. Уже больше 20 дней в Гонконге нет новых случаев заражения. Комендантского часа в Гонконге нет, можно свободно выходить на улицу и гулять. Большинство людей, конечно, стараются проводить время дома, многие работают удаленно, в целом ритм жизни особо не изменился. Недавно начали открываться кафе и рестораны. И, кстати, в нашем ресторане очень много желающих отобедать, люди устали от карантина, - рассказывает Алмазбек. - Экономическая ситуация стабильная, государство помогает населению. На каждого человека выделяют по 10 тысяч гонконгских долларов, и всем прямо домой доставили маски, бесплатно, конечно.

Алмазбек и Лира признаются, что очень скучают по родным в Бишкеке, но, к сожалению, часто ездить домой не получается. Причин этому много: загруженность на работе и маленькое количество отпускных дней, разное время школьных каникул, высокая стоимость перелета для всей семьи и, самое главное - отсутствие прямого авиасообщения. Проще отсюда слетать всей семьей, например, в Малайзию, чем в Бишкек.

- Родственники и родители приезжали к нам в гости. Моему братишке так понравился Гонконг, что он, вернувшись в Бишкек, начал усиленно изучать английский язык. И своего добился. Поступил в один из университетов Малайзии а после учебы остался там работать. Часто прилетает к нам в гости. А мы летаем к нему, - говорит Лира. - Очень не хватает наших кыргызских молочных продуктов, тут вкус продуктов другой, в основном молочная продукция завозная из других стран. А так хочется наших натуральных творога, сметаны. А еще тоскуем по снегу, тут ведь постоянное лето, - говорит Лира.

- Часто спрашивают, не хотим ли мы вернуться в Кыргызстан? Очень сложно сказать на самом деле. В глубине души, естественно, хочется вернуться в родные края, ведь у нас такая замечательная природа, натуральные продукты, очень добрые люди. Но в данный момент планов по возвращению пока нет. Хотелось бы, чтобы дети получили хорошее образование и в один из прекрасных дней смогли вернуться к себе на историческую родину, - добавил Алмазбек.