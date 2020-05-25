Вся правда о ЕАЭС. Казахстанцы рассказали, почему союз сомнителен

Недавно президент Казахстана высказался относительно роли ЕАЭС. В итоге проект стратегии развития Евразийского экономического союза не был принят и отправлен на доработку по предложению президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев указал, что некоторые положения документа могут ограничить права правительств и парламентов.

Позже свое отношение к интеграции высказали ряд аналитических материалов и казахстанские сайты и телеграм-каналы. Они объяснили, что именно не нравится РК в пятилетнем союзе.

Телеграм-канал "Шежiре" отмечает, что ЕАЭС затевали как раз для усиления национальной экономики. Для того, чтобы страны могли конкурировать на внешних рынках, и не только сырьевых. Для этого делалась и госпрограмма ФИИР - форсированная индустриализация, которая фактически провалилась.

- Представим, что ГПФИИР все же удалась. Шьются миллионы казахстанских кроссовок, АХБК восстановили, и даже завод по производству планшетов заработали. И надо защищать своего производителя, покупать казахстанское. А через "Хоргос" внезапно перестали переваливать огромные объемы грузов, которые наполовину идут мимо таможни. Доход с этих грузов идет в карманы самых разных уважаемых людей. Разницу между данными китайской и нашей таможен видели все, там расхождение в десятки миллиардов долларов за несколько лет. Это только то, что удалось зафиксировать. Это и есть наша Кремниевая долина. Всех людей, который сидят на этих потоках, придется лишить законного заработка. А там длинные цепочки бенефициаров, - пишет "Шежiре". - Связаны с потоками товаров практически все крупные агашки. Куда ни ткни. Вот, навскидку, первый попавшийся пример - новым замакима Жамбылской области стал Улан Жазылбек, который был - директором "Хоргоса". Он в Жамбылской области будет работать по специальности - из Кыргызстана тоже текли и текут реки контрабанды. Кордай как раз случился из-за передела торговых потоков. Примеры можно приводить долго. Вот всех этих людей придется отогнать от кормушки. Чтобы казахстанский производитель смог расправить плечи сначала на внутреннем рынке.

Автор статьи отмечает, что есть и фантастический вариант: чтобы уважаемые люди сами занялись не черпанием кэша, а производством.

- Стартапами, промышленными площадками, чтобы боролись в конкурентной борьбе за кусок рынка, а не за рынок "административных услуг". Бенефициарами ЕАЭС можно было бы назвать фермеров с юга, у которых недавно сгнила или чуть не сгнила капуста. Им нужны соседние рынки. Но кто думает об интересах? Если мудрая политики Минсельхоза не подкосит мелких фермеров сейчас, то скоро по их души, точнее земли придут крупные латифундисты, чтобы создавать аграрные холдинги. Которым нужен будет широкий рынок. Тогда, может, появятся выгодополучатели евразийской интеграции, - отмечается в статье.

Нефтяники прекрасно договорятся с россиянами и беларусами без ЕАЭС. Другое сырье также прекрасно продается на западные рынки без интеграции. Разве что пищевики со скрипом и проблемами учатся работать на внешних рынках.

- Если ничего не трогать, то ЕАЭС не так, чтобы остро нужен. Зато каждое из соглашений ЕАЭС, которые последовательно принимались в последнее десятилетие - это не только красная тряпка для патриотической части населения. Это еще и интересы агашек, которые были ущемлены тогда. И сейчас - у них впервые появилась возможность все отыграть. И таможню снова сделать более казахстанской, и слишком жесткие техрегламенты отменить. Так что президент не зря отодвинул обсуждение стратегии ЕАЭС на осень, он опытный переговорщик и трезво оценивает ситуацию. Ближе к концу года скажутся и падение цен на нефть, и последствия коронавирусного локдауна. И перспективы станут яснее, - заключил автор статьи.