В Бишкеке продали хлеб с плесенью

Моя мама сидит на строгой самоизоляции, поэтому продукты приношу ей я. Попросила меня купить серый хлеб в упаковке, которую можно продезинфицировать. В ассортименте магазина был только "Пишпекский", дата изготовления "уверяла", что его выпекали накануне. Приобрела его, отнесла маме, а когда вернулась домой, увидела от нее сообщение на WhatsApp с фотографиями "свежего" хлеба. Радужные одуванчики плесени расцвели на всем мякише! Пришлось возвращаться, забирать испорченный продукт, нести его в магазин и оформлять возврат. Продавец пообещал предъявить претензии изготовителю.

Опубликовала эту "картину плесенью" в "Фейсбуке", чтобы предостеречь других от покупки хлеба с пенициллином. Тут же в ленте люди отозвались негодованием, оказывается, многие сталкивались с подобным.

А один из производителей хлеба в упаковке объяснил, что такая ситуация могла возникнуть из–за зараженной муки или нарушения технологии упаковки и хранения продукта. И добавил ложку меда в бочку дегтя, заверив, что плесневеет только натуральный хлеб, не сдобренный противогрибковой химией. Хочется верить, что индивидуальный предприниматель "Дыйканова Г.М." учтет жалобы потребителей и изменит технологию приготовления хлебной продукции, которая, к слову, стоит раза в два дороже обычного хлеба.