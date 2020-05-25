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В Бишкеке продали хлеб с плесенью

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- Надежда Хохлова
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Моя мама сидит на строгой самоизоляции, поэтому продукты приношу ей я. Попросила меня купить серый хлеб в упаковке, которую можно продезинфицировать. В ассортименте магазина был только "Пишпекский", дата изготовления "уверяла", что его выпекали накануне. Приобрела его, отнесла маме, а когда вернулась домой, увидела от нее сообщение на WhatsApp с фотографиями "свежего" хлеба. Радужные одуванчики плесени расцвели на всем мякише! Пришлось возвращаться, забирать испорченный продукт, нести его в магазин и оформлять возврат. Продавец пообещал предъявить претензии изготовителю.

Опубликовала эту "картину плесенью" в "Фейсбуке", чтобы предостеречь других от покупки хлеба с пенициллином. Тут же в ленте люди отозвались негодованием, оказывается, многие сталкивались с подобным.

А один из производителей хлеба в упаковке объяснил, что такая ситуация могла возникнуть из–за зараженной муки или нарушения технологии упаковки и хранения продукта. И добавил ложку меда в бочку дегтя, заверив, что плесневеет только натуральный хлеб, не сдобренный противогрибковой химией. Хочется верить, что индивидуальный предприниматель "Дыйканова Г.М." учтет жалобы потребителей и изменит технологию приготовления хлебной продукции, которая, к слову, стоит раза в два дороже обычного хлеба.


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URL: https://www.vb.kg/388343
Теги:
торговля, Бишкек
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