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Кыргызстанцы в РФ отпраздновали Орозо айт в режиме самоизоляции

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- Евгений Денисенко
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Вместе с другими мусульманами в России находящиеся здесь кыргызстанцы отпраздновали Орозо айт (здесь он называется Ураза-байрам) в домашних условиях. Все традиционные праздничные мероприятия по этому случаю были отменены в стране из-за пандемии коронавируса.

Это было сделано в рамках ограничительных мер, предпринятых властями в связи с угрозой распространения опасной инфекции, и согласно решению руководства мусульманской общины РФ. Еще 18 мая президент Владимир Путин попросил мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями. Важность соблюдения всех эпидемиологических норм подчеркнул в своем обращении по случаю наступления праздника и председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

"Дорогие мусульмане! 24 мая, в день благословенного праздника Ид аль-Фитр – Ураза-байрам наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов, не смогут принять верующих, дабы не создать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю Вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", - так было сказано в обращении Равиля Гайнутдина.

"Этот праздник будет проходить в наших домах, в наших сердцах. Единственная особенность в этом году - коллективных молитв в мечетях на Уразу-байрам не будет. Таково общее решение религиозных деятелей, религиозных организаций, которые заботятся о здоровье и сохранении жизни наших единоверцев", - также заявил уфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов

Для удобства верующих были организованы онлайн-трансляции из Московской Соборной мечети и других мечетей столицы. Праздничные богослужения показывались в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях. Сами богослужения в мечетях и молельных помещениях прошли только с участием минимального состава мусульманских священнослужителей.

"Мы получили также соответствующее обращение из правительства Москвы. И, выполняя все эти призывы и предписания, наши соотечественники встретили праздник, находясь дома. Но, конечно, соответствующим образом, как и прежде, подготовились к нему. А друг друга поздравляли по скайпу и через соцсети", - рассказал председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/388345
Теги:
ислам, миграция, Россия, Москва, Кыргызстан
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