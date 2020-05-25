Чартерным рейсом из Москвы в Бишкек отправятся только женщины

Вылет очередного чартерного самолета с гражданами Кыргызстана на борту запланирован на раннее утро 26 мая. И в этот раз его пассажирами станут только беременные соотечественницы, сообщили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Данный рейс, как и предыдущие, организуется благодаря продолжающимся переговорам кыргызстанской стороны с российской, при активном участии посольства КР в РФ. В России и, в частности, в Москве остается значительное количество кыргызстанцев, которые из-за закрытия границ по причине пандемии коронавируса не могут вернуться на родину. Среди них немало женщин, находящихся на разных сроках беременности. Часть из них и отправится домой готовящимся авиарейсом.

Как рассказал Раимкул Аттокуров, глава Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, который помогает посольству КР в РФ решать возникающие перед соотечественниками проблемы, совместное решение по данному поводу было специальной общественной комиссии из числа активистов диаспоры и сотрудников дипмиссии. По словам Аттокурова, учитывая большое количество таких кыргызстанок, стремящихся попасть на этот рейс, в окончательный список, формируемый общественной комиссией, включили только женщин со сроками беременности в пять - семь месяцев. Обязательное условие – наличие у каждой всех необходимых справок, медицинских заключений, снимков УЗИ, с указанием даты его проведения.

Врачи-кыргызстанцы, работающие в московских медучреждениях и включенные в работу этой комиссии, выносили свое заключение по каждой кандидатуре. При возникновении каких-то вопросов связывались по телефону с женщиной или лично беседовали с ней. В итоге возможность приобрести билеты предоставлена 402 соотечественницам. Список на них был направлен в компанию "Аэрофлот", организующую данный рейс.

"Вылет намечен на 7 часов утра 26 мая, из аэропорта "Шереметьево". Мы попросили всех прибыть вовремя. Думаем, все пройдет более организованно, чем в предыдущий раз, когда из-за недисциплинированности некоторых молодых людей, возникшей сутолоки отправку в Кыргызстан очередной группы пассажиров пришлось задержать на три часа. В аэропорту будут находиться и представители нашего Координационного совета, с тем, чтобы оказать пассажирками необходимую помощь при посадке", - сообщил Раимкул Аттокуров.