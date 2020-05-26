Тренер из клуба Матраимова возглавил сборную Кыргызстана по волейболу

Известный специалист волейбола нашей страны Исмат Амиров назначен главным тренером сборной Кыргызстана по этому виду спорта. Выбор руководителей федерации волейбола был не случайным. Исмат Амиров в тяжелые 90-е годы выступал во многих любительских коллективах республики, позже стал игроком ветеранской команды "Спартак" (Бишкек). Игровое амплуа Исмата Амирова было разыгрывающий, то есть он вовремя должен был выдать точный пас партнерам по команде, вывести их на ударную позицию.

Состоялся этот волейболист и как тренер. В течение трех лет его клуб EREM (Ош) становился чемпионом страны и с каждым годом игра этой команды заметно прогрессирует. А два года назад Исмат Амиров возглавил женский клуб "Улар" (Нарын). Как ему удается работать сразу в двух командах сказать сложно - наверно, EREM и "Улар" тренируются в Бишкеке, однако, Амирову удается это совмещение блестяще. Кроме того, он продолжает выступать в ветеранском "Спартаке".

Кстати, сборная Кыргызстана по волейболу соберется 3 июня на свою первую тренировку. Исмат Амиров справедливо полагает, что Азиатская федерация волейбола может неожиданно дать отмашку на проведение континентальных турниров, и потому команде нужно быть готовой к любым решениям своих кураторов.

Исмат Амиров сменил на посту тренера сборной Андрея Анкудинова. Вклад Андрея Владимировича в развитие кыргызстанского волейбола неоценим. Именно под его руководством наша национальная дружина стала завоевывать золотые медали в региональных турнирах, этот специалист воспитал десятки, если не сотни талантливых спортсменов. На вопрос корреспондента VB.KG почему он решил уйти в отставку, Анкудинов ответил: "Каждый год работы в сборной, каждый турнир с ее участием дается очень тяжело. Прежде всего - это сказывается на здоровье. Поэтому все силы сосредоточу на работе в бишкекском клубе "Салам-Алик".