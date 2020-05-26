Почему в Бишкеке автобусы не едут

Результаты тендера на поставку сотни новых автобусов в Бишкек аннулированы. Столичные власти объявили новый тендер.

Как сообщалось, зимой текущего года Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило конкурс на приобретение ста автобусов.

Его победителем стала китайская компания.

Однако 30 марта одна из проигравших фирм Beiqi Fotonmotor подала жалобу на решение тендерной комиссии. БПАТП направило письмо в департамент госзакупок Минфина с просьбой дать правовую оценку. Через почти полтора месяца независимая межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб, протестов признала претензии компании обоснованными и отменила решение тендера. Поэтому конкурс признан несостоявшимся.

Кстати, на приобретение 100 новых машин в городском бюджете предусмотрено 710 миллионов сомов.

Требования остались неизменными - автобусы должны быть 2020 года выпуска общей вместимостью более 70 человек и количеством сидячих мест не менее 26, оснащенные пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Также в их салонах должно быть место для установки валидатора системы "Тулпар".