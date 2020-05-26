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Из Индии на родину вернулись 22 кыргызстанца

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 26 мая, в Кыргызстан прибыл авиарейс авиакомпании "Air India", осуществляющий перелет по маршруту "Дели-Бишкек-Дели", организованный индийской стороной для вывоза граждан Индии из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В соответствии с договоренностью, достигнутой с индийской стороной, данным рейсом прибыли 22 гражданина Кыргызской Республики, большая часть которых находились в Индии с целью прохождения лечения и проведения различных операций", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур.

Реализация задач, поставленных Главой государства, в том числе по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/388355
Теги:
граница, Индия, Кыргызстан, МИД
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