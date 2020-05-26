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"Через русский язык кыргызы приобщились к мировой культуре и науке"

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- Виктория Гунгер
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Через русский язык кыргызы приобщились к мировой культуре, науке. Он стал языком межнационального общения и официальным языком Кыргызстана. Об этом на кыргызско-российской конференции "Великое наследие Кирилла и Мефодия", приуроченной к Дню славянской письменности сообщила декан факультета истории и социально-правового образования Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева Назира Курбанова.

Она напомнила, что в разные исторические эпохи процессы взаимодействия языков, обусловленные социальными причинами, происходили по-разному.

- Первые переселенцы из России интересовались не только самобытной культурой Кыргызстана, но и социально-экономической жизнью и бытом местного населения той эпохи. Переселенцы занимались земледелием, изготавливали телеги, засевали поля, строили мельницы, обустраивали свой быт. Безземельные работали на полях местных богачей, получая оплату из собранного урожая. И для общения русские и кыргызы были вынуждены изучать язык друг друга. Известно, что русские переселенцы могли изъясняться по-кыргызски на бытовом уровне, а кыргызы, слыша чужую для них русскую речь, естественно, проявляли пытливость, запоминали отдельные слова, что позволяло им в дальнейшем строить предложения и иметь возможность понимать соседей, - рассказала Курбанова.

Он отметила, что русские и кыргызы обменивались своими знаниями и умениями в ведении хозяйства, строительстве жилья, предметами быта. Но главным богатством, конечно, был русский язык, пустивший на Туркестанской земле корни могучего дерева, плодами которого мы пользуемся до сегодняшнего дня, - подчеркнула Назира Курбанова.

Напомним, организаторами конференции выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/388361
Теги:
образование, Россия, Русские в Киргизии, русский язык, евразийство, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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