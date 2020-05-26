Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Русский язык остается для Кыргызстана "окном" во внешний мир

160  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Русский язык остается для Кыргызстана "окном" во внешний мир. И наша республика - одна из немногочисленных стран бывшего Советского Союза, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах. Об этом на кыргызско-российской конференции "Великое наследие Кирилла и Мефодия", приуроченной к Дню славянской письменности сообщила кандидат политических наук, заведующая кафедрой Востоковедения Международного университета КР Алина Молдокеева.

Она отметила, что статья 10 действующей Конституции КР обеспечивает определенный юридический статус обоим языкам.

- Эта же статья имеет норму, которая гарантирует обеспечение языковых прав всем этносам, живущим на территории страны и образующим народ Кыргызстана. В законе КР "О государственном языке" продублирован статус обоих языков, с более детальными нормами, регламентирующими порядок использования государственных и официальных языков. Этот закон определяет "русский язык как инструмент межнационального общения и язык доступа к образованию, культуре, информации и технологиям в России и странах СНГ". Русский язык является полифункциональным явлением: средством общения, средством познания и отражения действительности, интеллектуального и духовного развития личности, - сказала Молдокеева.

Политолог считает, что от уровня владения русской речью как проявлением языка в действии зависит успешность современников в освоении многих терминов на русском языке, в осуществлении эффективной коммуникации и дальнейшей его самореализации в различных сферах общественной деятельности.

- Став инструментом, посредством которого внешний мир впервые узнал о кыргызском народе и культуре, русский язык остается для Кыргызстана средством знакомства с достижениями европейской цивилизации", - добавила Алина Молдокеева.

Напомним, организаторами конференции выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388364
Теги:
наука, образование, Россия, Евразийский экономический союз, евразийство, культура, Кыргызстан, политика, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  