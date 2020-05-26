Русский язык остается для Кыргызстана "окном" во внешний мир. И наша республика - одна из немногочисленных стран бывшего Советского Союза, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах. Об этом на кыргызско-российской конференции "Великое наследие Кирилла и Мефодия", приуроченной к Дню славянской письменности сообщила кандидат политических наук, заведующая кафедрой Востоковедения Международного университета КР Алина Молдокеева.

Она отметила, что статья 10 действующей Конституции КР обеспечивает определенный юридический статус обоим языкам.

- Эта же статья имеет норму, которая гарантирует обеспечение языковых прав всем этносам, живущим на территории страны и образующим народ Кыргызстана. В законе КР "О государственном языке" продублирован статус обоих языков, с более детальными нормами, регламентирующими порядок использования государственных и официальных языков. Этот закон определяет "русский язык как инструмент межнационального общения и язык доступа к образованию, культуре, информации и технологиям в России и странах СНГ". Русский язык является полифункциональным явлением: средством общения, средством познания и отражения действительности, интеллектуального и духовного развития личности, - сказала Молдокеева.

Политолог считает, что от уровня владения русской речью как проявлением языка в действии зависит успешность современников в освоении многих терминов на русском языке, в осуществлении эффективной коммуникации и дальнейшей его самореализации в различных сферах общественной деятельности.

- Став инструментом, посредством которого внешний мир впервые узнал о кыргызском народе и культуре, русский язык остается для Кыргызстана средством знакомства с достижениями европейской цивилизации", - добавила Алина Молдокеева.

Напомним, организаторами конференции выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".