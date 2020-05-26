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"Благодаря русскому языку мир узнал Чингиза Айтматова и Ису Ахунбаева"

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- Виктория Гунгер
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Русский язык стал каналом, через который достижения республики в различных отраслях хозяйства и культуры транслировались на евразийский и мировой уровни. Примером могут служить имена Чынгыза Айтматова, Исы Ахунбаева и многих других. Об этом на кыргызско-российской конференции "Великое наследие Кирилла и Мефодия", приуроченной к Дню славянской письменности сообщила преподаватель колледжа Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Насира Исмаилова.

По ее словам, День славянской письменности играет большую роль в культурной и образовательной жизни страны. Он поддерживает интерес подрастающего поколения не только к языкознанию, но и к литературе, истории и многим другим наукам.

- Роль русского языка в развитии кыргызстанского образования, науки и культуры очень велика. Посредством русского языка еще в советское время Кыргызстан приобщился к передовым знаниям и опыту в науке, технике, искусстве и культуре. Русский язык стал вторым родным языком для большинства кыргызстанцев. Даже наш великий писатель Ч. Айтматов многие свои произведения написал на русском языке. Он переводил их на кыргызский язык, стараясь при этом передать в точности образы, созданные одним из самых выразительных в мире языков. Таким образом, происходило обогащение кыргызского языка новыми лексическими оборотами

Напомним, организаторами конференции выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/388365
Теги:
наука, образование, Россия, Евразийский экономический союз, евразийство, культура, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Чингиз Айтматов
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