Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Джусупбекова: Мы готовы поэтапно начать открывать детские сады в КР

233  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мы готовы поэтапно начать открывать детские сады. Об этом на брифинге 26 мая заявила заместитель министра образования и науки КР Назира Джусупбекова. Однако, для этого необходимо соблюдение ряда условий.

"Мы провели мониторинг и понимаем, что более 9 тысяч родителей были бы не против отдать сейчас своих детей в детский сад. Но мы в первую очередь руководствуемся безопасностью детей, их здоровья. Поэтому при благоприятной ситуации, если ситуация улучшится и соответствующие структуры нам разрешат, мы готовы провести все необходимые мероприятия и поэтапно возобновлять работу детских садов", - сказала она.

Джусупбекова подчеркнула, что как частные, так и муниципальные детские дошкольные учреждения будут открываться лишь после улучшения эпидситуации в стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388368
Теги:
детский сад, Кыргызстан, карантин, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  