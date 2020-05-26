Джусупбекова: Мы готовы поэтапно начать открывать детские сады в КР

Мы готовы поэтапно начать открывать детские сады. Об этом на брифинге 26 мая заявила заместитель министра образования и науки КР Назира Джусупбекова. Однако, для этого необходимо соблюдение ряда условий.

"Мы провели мониторинг и понимаем, что более 9 тысяч родителей были бы не против отдать сейчас своих детей в детский сад. Но мы в первую очередь руководствуемся безопасностью детей, их здоровья. Поэтому при благоприятной ситуации, если ситуация улучшится и соответствующие структуры нам разрешат, мы готовы провести все необходимые мероприятия и поэтапно возобновлять работу детских садов", - сказала она.

Джусупбекова подчеркнула, что как частные, так и муниципальные детские дошкольные учреждения будут открываться лишь после улучшения эпидситуации в стране.