Минобраз: Мы делаем все, чтобы вовремя обеспечить выпускников аттестатами

В связи с ситуацией в стране, в этом году учебный год завершится 30 мая. В этот же день состоится онлайн - церемония последнего звонка. Об этом на брифинге 26 мая сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

После 30 мая, сказала она, сразу начнется подготовка к итоговой государственной аттестации. Она пройдет со 2 по 13 июня с помощью специально созданных предметных комиссий.

"Мы делаем все нужные мероприятия. Хотим всех одиннадцатиклассников вовремя обеспечить аттестатами и девятиклассников свидетельствами", - отметила Джусупбекова.

С 12 по 19 июня все претенденты на аттестат особого образца пройдут независимое тестирование "Алтын тамга".

По оперативным данным, в 2019-2020 учебном году количество кандидатов на получение государственной итоговой аттестации "Алтын тамга" составляет 1420 школьников.

В ведомстве напомнили, что участие в итоговой государственной аттестации "Алтын тамга" не является обязательным, каждый кандидат, желающий подтвердить свои знания, участвует добровольно.

По словам Назиры Джусупбековой, в прошлом учебном году количество первичных претендентов составило 1098, приняли участие – 1051, из них подтвердили право на получение аттестата особого образца – 182 абитуриента.

ОРТ по всей стране пройдет с 21 по 25 июня. Тестирование пройдет в реальном режиме с соблюдением всех санитарных требованием.

Прием документов в ВУЗы от абитуриентов начнется 20 июля. Но те учебные заведения, кому не требуется результат ОРТ, будут принимать документы с 1 июля.

В этом году, как отметила замминистра, каждый абитуриент может подать документы на учебу в электронном формате онлайн