В июне из Москвы в Кыргызстан должны вернуть более 1500 его граждан

Утром 26 июня чартерным рейсом из Москвы в Бишкек самолетом компании "Аэрофлот" было отправлено 372 кыргызстанца, в большинстве своем – женщины и малолетние дети. На очереди к отправке - еще более 1500 человек, в числе которых – тяжело больные граждане, беременные женщины, несовершеннолетние дети и люди пожилого возраста.

Об этом сообщили в штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, действующем при посольстве КР в РФ. Здесь отметили, что данный рейс организован в соответствии с поручением президента КР Сооронбая Жээнбекова. На борт прошли 319 беременных женщин со сроком беременности пять – восемь месяцев, а также 53 женщины с несовершеннолетними детьми младше двух лет. Все пассажирки имеют соответствующие справки о беременности и разрешения врачей на возвращение домой самолетом.

Тем же рейсом, по информации штаба, были отправлены еще 26 граждан КР, которые приобрели авиабилеты бизнес-класса, стоимостью в 6 раз дороже, чем билеты эконом-класса. В основном, это больные люди, женщины, вылетевшие на похороны близких. А также, по просьбе российской стороны, - пять граждан РФ.

Список пассажиров утверждался на заседании специальной рабочей группы. В нее вошли представители всех регионов Кыргызстана, врачи и юристы, предложенные кыргызской диаспорой в Москве. Этой группой были проверены все справки, для подтверждения их достоверности сделаны звонки в соответствующие медицинские клиники российской столицы, в которых роженицы проходили УЗИ. По заключениям врачей, тридцати трем из них было отказано в вылете в связи с большими сроками беременности и имеющимися противопоказаниями(в частности, две женщины родили накануне вылета).

В штабе также заявили, что, начиная с июня, планируется осуществление еженедельных чартерных рейсов из России в Кыргызстан. И в течение этого месяца все упомянутые более 1500 граждан КР, которым требуется вылет в первоочередном порядке, будут возвращены на родину. Их попросили набраться терпения. И подчеркнули, что рабочая группа и штаб продолжают активную работу по организации таких рейсов.