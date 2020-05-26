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В Джалал-Абадской области задержаны 11 членов ОПГ (фото, видео)

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- Екатерина Улитина
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В придорожном кафе на трассе Бишкек-Ош в Джалал-Абадской области задержаны члены преступной группировки, которые несколько месяцев вымогали у местного жителя деньги под угрозой расправы. Мужчина продал все свое имущество и выплатил в общей сложности 270 тысяч сомов. Однако, вымогательства продолжились.

По данным УВД Джалал-Абадской области, угрозы и вымогательства начались еще в январе 2020 года. В своем заявлении пострадавший сообщил, что ему позвонили мужчины, представившиеся Исламом и Откуром. Они потребовали принести им 15 тысяч сомов до конца дня, в противном случае, "долг" вырастит до 30 тысяч сомов за сутки. В случае отказа выполнять требования, звонившие обещали убить.

Мужчина испугался и отдал деньги, но угрозы и требования денег продолжались. В общей сложности потерпевший отдал 270 тысяч сомов. 20 марта Откур и Ислам вновь потребовали дать им 25 тысяч сомов, тогда пострадавший обратился с заявлением в милицию.

Расследование дела по статье "Вымогательство" продолжалось два месяца. Были установлены личности подозреваемых. Откуром оказался неоднократно судимый член ОПГ 1994 года рождения. Ислам - житель Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Их неоднократно вызывали на допросы, но мужчины скрывались от следователей. 22 мая сотрудники милиции провели операцию по задержанию членов преступной группировки.

В придорожном кафе задержали 11 человек, их водворили в изолятор временного содержания.


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URL: https://www.vb.kg/388372
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, ОПГ, Кыргызстан, деньги, УВД
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