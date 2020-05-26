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Маршрутники просят правительство дать им отсрочку для оплаты патентов

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- Виктория Гунгер
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Водители маршруток просят дать им отсрочку для оплаты патентов и лицензий. После простоя у них нет денег даже на ГСМ. Об этом VB.KG сообщил председатель Ассоциации пассажирских перевозок Алтынбек Доспаев.

По его словам, чтобы выехать водителю "маршрутки" на линию вместе со страховкой, лицензией, патентов соляркой нужно как минимум 6 тысяч сомов.

- Водитель два месяца не работал, откуда у него деньги? Мэрия и правительство хотя бы вызвало перевозчиков и предложила им продуктовую помощь. Но никто не сделал этого. Хотя зарплата водителям автобусов и троллейбусов в карантин шла. Поэтому выехать смогли сегодня лишь 20-30 процентов бусов. Хотя это люди, которые работают за счет ежедневного заработка. Мы написали открытое письмо президенту и правительству по предоставлению отсрочек перевозчикам по приобретению патентов и другой документации. Может пора обратить на нас внимание,- заявил Доспаев.

В редакцию VB.KG обратились и водители столичных такси. В свою очередь, они также просят власти республики пересмотреть возможности приобретения патентов на перевозку.

- Людям, просидевшим без денег не по своей вине, надо дать время погасить долги и прийти в себя, - заявили они.


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URL: https://www.vb.kg/388375
Теги:
мэрия, налоги, правительство, транспорт, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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