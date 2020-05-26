Перенос выборов в местные кенеши на 2021 год: ЦИК обсудит предложение

Ходатайства о переносе выборов в местные кенеши на 2021 год необходимо обязательно учесть. Об этом VB.KG сказал доктор юридических наук, член ЦИК КР Кайрат Осмоналиев. Он отметил, что ему лично и в аппарат Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР поступают соответствующие обращения от представителей городских кенешей.

Напомним, 12 апреля в Кыргызстане должны были состояться выборы депутатов местных кенешей Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и города Ош. Однако, 23 марта в связи с пандемией коронавируса указом президента все мероприятия по реализации этапов избирательного процесса были приостановлены на неопределенный срок.

Соответствующим органом поручено подготовить предложения о дате голосования и изменения в выборное законодательство.

"Лично мое мнение - я бы тоже перенес выборы в местные кенеши на апрель 2021 года. Во-первых, чтобы единовременно провести выборы в 100% местных кенешей. Те есть у нас порядка 400 местных кенешей и избрание депутатов в большей части из них и так приходилось на 2021 год. Во-вторых, необходимо учитывать ходатайства с местных кенешей, где сообщается о риске массового подкупа избирателей в связи с тяжелой ситуацией из-за карантина и прочие аргументы", - высказался Осмоналиев.

Он сообщил, что на текущей неделе члены ЦИК проведут встречу и выскажутся по поводу даты выборов.

"ЦИК – это коллегиальный орган и мнений по поводу даты выборов много. Кто-то считает, что необходимо перенести местные выборы на 2021 год, кто-то говорит о том, чтобы назначить дату сразу как закончится карантин. Есть также те, кто поддерживает предложение о совмещении местных и парламентских выборов в октябре 2020 года. Они считают, что это сэкономит деньги на организацию голосования. Я же считают, что не стоит равнять выборы в Жогорку Кенеш и местные кенеши", - отметил эксперт.

ЦИК, напомним, исполнительный орган, и комиссия не принимает окончательных решений по дате голосования. Но свои доводы и предложения непременно нами будут внесены для обсуждения в Жогорку Кенеш, заключил Кайрат Осмоналиев.