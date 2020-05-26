Экспертиза ГСЭС нашла в словах Жапыкеева призывы к насилию над гражданами

Лингвистическая экспертиза ГСЭС при ПКР нашла в высказываниях Сыймыка Жапыкеева призывы к насилию над гражданами. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В ведомстве отмечают, что 7 мая Следственной службой МВД КР по материалам АИС ЕРПП, зарегистрированного по заявлению депутата Жогорку Кенеша КР Кубанычбека Жумалиева, по выступлениям Сыймыка Жапыкеева на интернет страницах социальных сетей была назначена лингвистическая экспертиза в Государственной судебно-экспертной службы при правительстве КР.

"Согласно заключению лингвистической экспертизы ГСЭС при ПКР от 21 мая 2020 года, в высказываниях Сыймыка Жапыкеева имеются призывы к массовым акциям, к активным действиям и призывы к насилию над гражданами, то есть признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывы к насилию над гражданами) УК Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В настоящее время по досудебному производству проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.