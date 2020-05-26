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На военную базу в Канте поступила новая аэродромная техника

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- Виктор Мурзов
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На военно-транспортных самолетах Ил-76 сюда доставили усовершенствованную аэродромную специализированную технику, задействованную в подготовке самолетов-штурмовиков Су-25 к полетам.

Так называемые кислородка, воздушка, азотка и другие установки на базе автомашины УРАЛ-43206 поступили в рамках программы модернизации Вооруженных сил РФ. Специалисты, эксплуатирующие и обслуживающие эту технику, прошли дистанционное обучение и после сдачи экзаменов и зачетов получили допуски для работы на данных установках. Все они - военнослужащие по контракту.

Как говорит старший водитель Александр Коротаев, это уже третья установка АПА (аэродромный передвижной агрегат), на которой он работает. По его словам, этот агрегат – самый современный, работать на нем намного проще, чем на прежних установках. Здесь, к примеру, нет счетной системы, которая забивалась пылью, и ее постоянно приходилось чистить. На современной установке все прорезинено, герметично, а вместо большого громоздкого генератора установлено компактное оборудование. Есть и другие преимущества.

АПА подает постоянный и переменный ток для проверки всех систем самолета. Вообще-то, самолет может запуститься и без этого агрегата, от аккумулятора, но тогда меньше топлива останется для выполнения полета. На усовершенствованной установке, помимо всего прочего, подача тока регулируется не вручную, как прежде, а автоматически.

Одно из главных преимуществ УРАЛа – высокая проходимость. Кроме того, на этой машине, по мнению Коротаева, установлен самый надежный двигатель, который трудно перегреть или разморозить. Одно плохо – нет кондиционера, а ведь летом в кабине бывает очень жарко.

Возможно, когда-нибудь этот недостаток устранят. А вот летчики успели уже оценить комфортные условия, которые создаются для них с помощью кондиционера. Летом им нередко приходилось раньше садиться в раскаленную на солнце кабину, а зимой, напротив, в холодную. Благодаря встроенному кондиционеру температура через какое-то время во время полета становилась, правда, нормальной. Теперь же комфортные условия в кабине создаются до полета с помощью установки "Кондиционер", которая зимой обогревает салон самолета, а летом, соответственно, охлаждает. Такая установка на базе автомашины КаМАЗ тоже поступила на Объединенную российскую военную базу.

Воинская часть не так давно получила также самосвал КаМАЗ, который был капитально отремонтирован на заводе в России. В ближайшее время на военно-транспортном самолете Ил-76 сюда доставят еще новую поливомоечную автомашину УРАЛ – 43206, которая сейчас находится на аэродроме Кольцово.


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URL: https://www.vb.kg/388389
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, Кыргызстан
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