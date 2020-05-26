Пробка из фур. "Кто "договариваются", проезжают без сдачи ПЦР-тестов"

Уже несколько дней на КПП "Ак-Тилек" наблюдается немалая пробка из большегрузных фур. Большинство водителей везут в Кыргызстан товары из России и Казахстана. Причем, многие товары скоропортящиеся. Но при этом вынуждены простаивать на жаре. На данный момент в очереди находятся около полусотни большегрузов.

Как сообщили редакции VB.KG в Погранслужбе, через обе границы фуры проезжают беспрепятственно. И очереди на самом КПП "Ак-Тилек" нет.

- Фуры стоят близ границы. Они сдают тесты на коронавирус. Но этот процесс регулируется Минздравом и Республиканским штабом. На самом КПП пробки на данный момент нет, - пояснили в ГПС КР.

В Минздраве сообщили редакции, что пробы на коронавирус – обязательное условие. Как только будут получены отрицательные тесты, водители смогут заехать в КР. Это делается исключительно в целях безопасности в условиях пандемии.

Один из водителей-дальнобойщиков признался VB.KG, что работать в условиях пандемии стало очень сложно.

- Ездить приходится часто. Анализы приходится сдавать по уезду в Казахстане, по приезду - в Кыргызстане. Анализов приходится ждать около суток - двое. В жару это делать очень тяжело. Но те, кто "договариваются", проезжают без мазков и сдачи ПЦР-тестов. Все просто, - поделился он.