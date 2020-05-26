Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Пробка из фур. "Кто "договариваются", проезжают без сдачи ПЦР-тестов"

194  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже несколько дней на КПП "Ак-Тилек" наблюдается немалая пробка из большегрузных фур. Большинство водителей везут в Кыргызстан товары из России и Казахстана. Причем, многие товары скоропортящиеся. Но при этом вынуждены простаивать на жаре. На данный момент в очереди находятся около полусотни большегрузов.

Как сообщили редакции VB.KG в Погранслужбе, через обе границы фуры проезжают беспрепятственно. И очереди на самом КПП "Ак-Тилек" нет.

- Фуры стоят близ границы. Они сдают тесты на коронавирус. Но этот процесс регулируется Минздравом и Республиканским штабом. На самом КПП пробки на данный момент нет, - пояснили в ГПС КР.

В Минздраве сообщили редакции, что пробы на коронавирус – обязательное условие. Как только будут получены отрицательные тесты, водители смогут заехать в КР. Это делается исключительно в целях безопасности в условиях пандемии.

Один из водителей-дальнобойщиков признался VB.KG, что работать в условиях пандемии стало очень сложно.

- Ездить приходится часто. Анализы приходится сдавать по уезду в Казахстане, по приезду - в Кыргызстане. Анализов приходится ждать около суток - двое. В жару это делать очень тяжело. Но те, кто "договариваются", проезжают без мазков и сдачи ПЦР-тестов. Все просто, - поделился он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388390
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, экспорт, импорт, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  