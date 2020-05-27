В Москве мигранта осудили за поддельные кыргызстанские права

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении приезжего из ближнего зарубежья Г.А. Он занимался частным извозом, имея на руках поддельное водительское удостоверение на имя гражданина Кыргызстана.

Как сообщили в суде, выяснилось, что данный документ на имя кыргызстанца Шукролло Тошпулатова Г.А купил за 20 тысяч рублей в 2019 году, загодя передав изготовителям фальшивки свою фотографию. На такое преступление он, по его словам, пошел на то, чтобы устроиться на работу в такси. При этом настоящих прав, как признался Г.А., у него никогда и не было.

Получив права, мужчина взял в аренду иномарку и устроился в таксопарк. Но буквально через несколько дней, совершая очередной выезд, был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые при проверке документов и выявили факт подделки.

В ходе расследования Г.А. прошел дактилоскопию. По отпечаткам пальцев и по базе данных миграционных органов было установлено, что на самом деле он является уроженцем Узбекистана.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей.