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Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков и Адиль Турдукулов покидают СДПК

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- Бакыт Басарбек
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Депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Рыскелди Момбеков, а также гражданский активист Адиль Турдукулов заявили о своем выходе из партии СДПК. Об этом редакции VB.KG сообщили в партии.

По данным источника, всех троих не устраивает, что в партии нет единства.

"Ирина Карамушкина не хочет состоять в одной партии с Кундуз Жолдубаевой, Асель Кодурановой и Адилем Турдукуловым, которых считает интриганами. Остальные двое не видят будущее в этой партии", пояснили источники.

Напомним, ранее член Политсовета СДПК Адиль Турдукулов заявил, что сыновья Атамбаева разрушают основу партии.


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URL: https://www.vb.kg/388395
Теги:
Адиль Турдукулов, Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, СДПК, Рыскелди Момбеков, конфликт
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