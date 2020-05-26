Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков и Адиль Турдукулов покидают СДПК

Депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Рыскелди Момбеков, а также гражданский активист Адиль Турдукулов заявили о своем выходе из партии СДПК. Об этом редакции VB.KG сообщили в партии.

По данным источника, всех троих не устраивает, что в партии нет единства.

"Ирина Карамушкина не хочет состоять в одной партии с Кундуз Жолдубаевой, Асель Кодурановой и Адилем Турдукуловым, которых считает интриганами. Остальные двое не видят будущее в этой партии", пояснили источники.

Напомним, ранее член Политсовета СДПК Адиль Турдукулов заявил, что сыновья Атамбаева разрушают основу партии.