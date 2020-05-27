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Красавицы Всемирной паутины

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- Айжан Мамбеталиева
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На днях завершился конкурс красоты Miss Kyrgyzstan Beauty–2020. В нем приняли участие девушки из разных городов нашей страны.

Впервые этот конкурс был проведен в интернет–формате. На сайте kyrgyzstanbeauty.com можно было посмотреть участниц и проголосовать за понравившихся. Сейчас там же можно увидеть результаты.

Конкурс проводился в трех возрастных категориях. Обладательницы Гран–при получат ленту с титулом, корону победительницы, диплом и фото в журнале World Beauty. А также сертификат для бесплатного участия в конкурсе красоты "Красавица Азии–2020", который должен состояться в начале осени.

Кстати, аналогичные смотрины красавиц в Интернете прошли и в других странах Азии, в России, там тоже выбрали своих фавориток. Они и посоревнуются за право быть самой–самой в конкурсе "Красавица Азии–2020". Ну а с 1 по 30 октября пройдет финал интернет–конкурса красоты Miss World Beauty Int.–2020, в котором примут участие победители отборочных туров - национальных и международных конкурсов.

Гран–при Miss Internet Kyrgyzstan Beauty–2020 получила Сезим Сопуева. В своей категории именно она набрала большее количество голосов зрителей. Ей 16 лет, она 4 года является моделью театра мод Iv Fashion. Кстати, этот театр существует при детской школе искусств № 4 в Бишкеке. Его основатель и руководитель, художник–дизайнер Иван Корнилов воспитал не одно поколение юных красавиц, которые много раз представляли нашу страну на международной арене. Сезим не исключение. Она - обладательница Гран–при Международного гранд–финала фестиваля Beauty Asia ART–2018 в Астане, участница международных XIV молодежных Дельфийских игр стран СНГ.

Среди самых юных участниц лучшей признали 13–летнюю Амину Джетмишбаеву. Она тоже модель театра мод. Постоянная участница международных и городских конкурсов.

В категории "Миссис" победительницей стала Елизавета Аверина, титулованная 34–летняя модель. Кстати, в ноябре прошлого года она стала Моделью года по версии журнала Podium Kyrgyzstan. Участница многих показов, как национальных, так и международных.

В конкурсе участвовали не только девушки. Представители сильной половины человечества тоже посоревновались за звание самого–самого, которым стал 18–летний Кылым Исаков из Оша.

- Хочу поздравить всех участников и победителей конкурса. В формате онлайн он проходит впервые, и, надеюсь, это будет добрым началом для того, чтобы конкурс развивался и дальше через интернет–голосование, когда каждый желающий может свободно отдать свой голос за понравившихся участников. Горжусь своими девочками: девять моих воспитанниц вышли в призеры, три из которых взяли Гран–при в своих возрастных категориях, - сказал Иван Корнилов.


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