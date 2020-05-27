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Инвесторы обвиняют правозащитника в шантаже

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- Анвар Ажиев
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Скандалы с застройщиками в Кыргызстане, не редкость. Чаще всего они возникают между недобросовестными стройфирмами и обманутыми дольщиками. Однако, оказалось, случается и наоборот, когда жертвой инцидента становится строительная организация. И ни хорошая репутация, ни ответственное отношение к обязательствам перед государством и клиентами, не способны защитить от действий аферистов.

Представители компании ОсОО "Экспресс-Строй" рассказали VB.KG свою действительно уникальную историю.

Компания "Экспресс-Строй" более пяти лет не может возвести дом в центре Бишкека - на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева (более известна как Карпинка).

Проблема не в том, что у застройщика нет на это необходимых разрешений. С этим как раз порядок: вся соответствующая документация имеется. Более того, согласно генеральному плану градостроительства, возведение дома на этом участке было запланировано еще в 1996 году.

Нет трудностей и с деньгами. "Экспресс-Строй" привлек инвесторов из Турции, готовых вложить в проект 2,5 миллиона долларов. То есть строительство должно было начаться и завершится без участия денежных средств дольщиков, что максимально снижает риск всяких недоразумений, которые зачастую происходят с фирмами-однодневками.

И все же дом на пересечении улиц Чуй и Карпинка так и не появился. Все, что успели сделать: обновили инженерные сети в этом районе, вырыли котлован, залили бетонную подушку, основание многоэтажки. Затем стройка встала.

Почему? В компании объясняют: начать работы не дают… гражданские активисты.

Еще в 2014 году группа местных жителей из ТСЖ "Люби свой дом" впервые снесла забор вокруг строительного участка. Дальше история строительства превратилась в бесконечное противостояние, в том числе судебное.

Противники строительства то и дело затевают с компанией тяжбы, находя все новые причины для того, чтобы затормозить строительство. Сначала возмущались якобы незаконной сделкой по покупке земельного участка. А после того, как суд признал действия компании законными, стали искать другие поводы для того, чтобы начать очередной этап разбирательств, которые, как все мы знаем, могут тянуться в судах годами.

Как утверждают представители "Экспресс-Строй", развернутую жильцами ТСЖ кампанию против застройки возглавляет руководитель ТСЖ "Люби свой дом" Эльмира Нурманбетова. И действует она вместе с главой НПО "Коалиция за демократию и гражданское общество", известным адвокатом Эриком Ирискулбековым.

В стройкомпании уверены, что основная цель активистов вовсе не в том, чтобы реально остановить строительство дома:

- Для Нурмамбетовой и Ирискулбекова подобные акции – это работа. По нашим данным, аналогичные препятствия создавались этой командой для кафе "Cepe". Насколько нам известно, 30 тысяч долларов заставили активистов пересмотреть свое мнение по поводу этого кафе. В такой же ситуации оказывались спортивный клуб "Дельта" и торговый магазин "1000 мелочей" - там цена вопроса была 50 тысяч долларов для каждого из участников тандема. Во всех этих случаях также шли нескончаемые судебные разбирательства, которые прекращались в определенный момент, поскольку их инициаторы забирали исковые заявления, о чем свидетельствует архивные материалы районном суде, - говорят представители "Экспресс-Строй".

Кроме того, по их словам, подписи жильцов к искам, подаваемым против предпринимателей от имени участников ТСЖ "Люби свой дом", были получены незаконным путем.

- Листы со списком прилагались отдельно к исковым заявлениям. Так что даже непонятно, под чем на самом деле подписывались все эти люди. Насколько нам известно, по факту подделки подписей правоохранительные органы возбудили уголовное дело, - поясняют в компании.

В компании отмечают, что уже знают, во сколько им сегодня обойдется "разрешение на строительство от активистов". Это будет стоить ОсОО "Эксперт-Строй" 300 тысяч долларов. Однако, застройщики все еще надеются на то, что компетентные органы обратят внимание на их проблему и разберутся во всем как следует. А если нет, то история безуспешного возведения элегантной многоэтажки в центре Бишкека станет еще одним гвоздем, забитым в гроб с инвестиционным климатом КР.


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URL: https://www.vb.kg/388397
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