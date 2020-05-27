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Ореховые и хвойные леса Западного Тянь-Шаня расширились на 300 га

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- Оксана Гут
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Ореховые и хвойные леса Западного Тянь-Шаня расширились на 300 га. Свыше 200 тысяч сеянцев грецкого ореха, фисташки, лиственницы, сосны и тянь-шаньской ели пополнили лесной фонд Ак-Сыйского, Токтогульского и Тогуз-Тороуского лесхозов. Таковы предварительные результаты трехлетних усилий проекта ПРООН-ГЭФ по восстановлению деградированных лесов и расширению лесных площадей Западного Тянь-Шаня.

Расширение лесных площадей сократит продолжающуюся на сегодняшний день деградацию эндемической ели и других орехоплодовых и хвойных видов деревьев на Западном Тянь-Шане, которые страдают от неконтролируемого сбора недревесных лесных продуктов и дров в качестве топлива и строительства.

Работы по восстановлению деградированных лесов проводятся по пятилетнему проекту сохранения биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, который финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуется ПРООН и Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ).

Благодаря содействию национальных и местных партнеров, ГАООСЛХ и ПРООН планируют организовать и провести лесоводческие работы на площади в 500 гектаров и восстановить около 5 тысяч га деградированных лесов на Западном Тянь-Шане в качестве коридоров для миграции снежных барсов и других диких животных.


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URL: https://www.vb.kg/388398
Теги:
озеленение, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, ПРООН
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