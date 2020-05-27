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Когда завершится реконструкция дороги Бишкек - Кара-Балта?

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- Екатерина Улитина
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Продолжаются работы по реконструкции автодороги Бишкек - Кара-Балта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

В селе Сокулук с 26 по 29 км ведется устройства земляного полотна, также на этом участке производится выемка непригодного грунта в отвал.

С 29 км по 33 км в селе Александровка производится устройства подстилающего слоя с левой стороны дроги. С 33 по 35 км производится устройства парапетных ограждений на разделительной полосе, ведутся работы по омоноличиванию бетоном.

В селе Беловодское на 41 км до 41,800 км с правой стороны производится устройства основания из щебня. На 43,400 по 44 км с правой стороны производится устройства органоминеральной смеси, с 37 по 40 км село Садовое с левой стороны устраиваются железобетонные лотки для водоотвода, на 59 км и 60 км с обеих сторон ведутся работы по устройству водопропускных труб на съездах в количестве 12 шт.

Также идет приготовление инертных материалов на камнедробильной установке, на сегодня заготовлено 73 тыс. м3, заливаются железобетонные конструкции, парапетные ограждения на разделительной полосе, также заливаются бордюры, плиты для водопропускных труб.

Завершить реконструкцию автодороги планировали осенью 2020 года. Однако, как сообщили VB.KG в пресс-служба Минтранса из-за карантина по коронавирусу, сроки отодвинулись и теперь окончание работ ожидается в 2021 году.

Напомним, строительные работы начались на автортассе Бишкек - Кара-Балта в апреле 2017 года.


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URL: https://www.vb.kg/388403
Теги:
дороги, Кара-Балта, строительство, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог, Минтранском
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