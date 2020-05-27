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В аэропорту "Исфана" идет реконструкция взлетно-посадочной полосы

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- Екатерина Улитина
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В аэропорту "Исфана" проводятся работы по реконструкции взлетно-посалочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Работы проводятся в рамках программы правительства по развитию гражданской авиации и года развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Реконструкция аэропорта направлена для развития внутреннего авиасообщения и повышение качества обслуживания авиапассажиров.

Работы проводятся за счет средств ОАО "Международный аэропорт "Манас". Кроме того, в прошлом году были завершены работы по реконструкции и расширению здания аэровокзала.


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URL: https://www.vb.kg/388404
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Минтранском
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