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В Бишкеке на перекрестке одновременно произошли два ДТП с участием 7 машин

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- Екатерина Улитина
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Автор фото Екатерина Улитина

В Бишкеке на перекрестке улиц Масалиева (Южная Магистраль) и Байтик Баатыра практически в одно время произошли две аварии. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

Первое ДТП произошла примерно в 13.00 с юго-западной стороны перекрестка. Там столкнулись четыре автомобиля: Хьендай, Субару Форестер, Митсубиси Делика и грузовой Мерседес.

На месте уже находятся машина скорой помощи и сотрудники правопорядка. По предварительной информации, пострадали не менее трех человек.

Кроме того, примерно в это же время, но с северо-восточной стороны столкнулись три автомобиля: Хонда Стэпвагон, Хонда Фит и Хьендай Санта Фе.


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URL: https://www.vb.kg/388412
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция, автомобили, пострадавшие, авария
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