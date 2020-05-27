В Бишкеке на перекрестке одновременно произошли два ДТП с участием 7 машин

Автор фото Екатерина Улитина

В Бишкеке на перекрестке улиц Масалиева (Южная Магистраль) и Байтик Баатыра практически в одно время произошли две аварии. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

Первое ДТП произошла примерно в 13.00 с юго-западной стороны перекрестка. Там столкнулись четыре автомобиля: Хьендай, Субару Форестер, Митсубиси Делика и грузовой Мерседес.

На месте уже находятся машина скорой помощи и сотрудники правопорядка. По предварительной информации, пострадали не менее трех человек.

Кроме того, примерно в это же время, но с северо-восточной стороны столкнулись три автомобиля: Хонда Стэпвагон, Хонда Фит и Хьендай Санта Фе.