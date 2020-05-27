Скандал вокруг спортзала в Бишкеке. Ремонт предположительно оплатили борцы

Вчера у здания спортивного комплекса "Жаштык" собрались родители, дети которых занимаются гимнастикой, чтобы отстоять свой спортивный зал. На встречу с ними пришли депутат Евгения Строкова, общественный деятель Ассоль Молдокматова и ряд активистов. Пригласили они и главу Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Аманкулова, но последний так и не появился.

Напомним, ранее на заседании парламента депутат Евгения Строкова заявила, что директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов отнял у детей гимнастический зал спортивного клуба, чтобы отдать его борцам. В свою очередь в Госагенстве позже опровергли эту информацию.

По словам депутата, вместо него с родителями разговаривал директор спортивного комплекса "Жаштык" Эркинбек Абдылдаев.

- Видно, что он (Абыдлдаев, - прим. ред.) не основной виновник, а всего лишь исполнитель. По его ответам, он не знает, откуда будет финансирование и будет ли вообще, но ремонт уже начинается. Предположительно, этот ремонт уже оплатили борцы. Да, борьба у нас в приоритете, но ведь надо развивать и другие виды спорта, в том числе и гимнастику, - сказала народная избранница.

Сам же директор спорткомплекса Эркинбек Абдылдаев пояснил VB.KG, что это всего лишь плановый ремонт.

- Такой ремонт мы делаем ежегодно. 2 года назад мы белили в этом зале. В этом решили поменять полы. Но откуда-то слух пошел, и родители возмутились, что как будто у них забирают спортзал. Моя задача как директора просто подготовить зал к новому учебному году, - сказал он.

В то же время он не смог точно ответить на вопрос, останется ли этот зал для гимнастов.

- Точно не могу сказать. За это отвечает спортивная школа "Ынтымак" и ее директор Калилов, - добавил он.

Более полное интервью депутата Евгении Строковой и директора спорткомплекса "Жаштык" Эркинбека Абдылдаева можно будет прослушать в репортаже VB.KG: