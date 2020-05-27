Военные медики стран ОДКБ встретятся для борьбы с коронавирусом

Россия, председательствующая сейчас в ОДКБ, организует для борьбы с коронавирусом конференцию руководителей военно-медицинских служб стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств ОДКБ, состоявшегося 26 мая в видеоформате.

Отвечая на вопрос, как в новых условиях ОДКБ выстраивает свою работу и как она борется с эпидемией, глава МИД РФ отметил, что на заседании были приняты два важных документа, посвященные теме борьбы с коронавирусной инфекцией. Первый из них – О солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией - призывает к сотрудничеству под эгидой универсальных международных организаций, включая ООН и Всемирную организацию здравоохранения. Второй документ принят в поддержку призыва, с которым выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш: объявить глобальное перемирие на период коронавирусной инфекции.

"Мы поддерживаем такой призыв. При этом в Заявлении специально оговорено, что перемирие, конечно же, не может распространяться на террористические организации, признанные в качестве таковых СБ ООН. Такова политическая позиция стран ОДКБ", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Есть ряд других вопросов практического свойства, - продолжил министр. - Часть из них касается организации нашей работы. Как вы понимаете, мы будем функционировать в режиме видеоконференций. Решение о том, когда возвращаться к очному режиму работы, будет приниматься с учетом рекомендаций санитарных властей после соответствующего анализа. Уже состоялось несколько мероприятий непосредственно по проблемам, вызванным коронавирусной инфекцией. Одно из них прошло в апреле. Это была видеоконференция руководителей военно-медицинских служб. Военная медицина активно вовлечена в усилия нашей страны и в работу наших союзников по ОДКБ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. На ноябрь этого года мы, как председатели в ОДКБ, планируем провести научно-практическую конференцию военных медиков".

К числу важных задач, стоящих странами ОДКБ, Сергей Лавров отнес и реализацию поручения, которое министерствам иностранных дел этих государств дали их президенты: осуществлять совместные действия, направленные на укрепление режима Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО). "По этим темам мы ведем интенсивный двусторонний диалог с союзниками по ОДКБ…Это тоже большой блок работы, который должен обеспечивать выполнение обязательств, записанных в КБТО, о недопустимости переориентации любой биологической деятельности на военные нужды. Надеюсь, комплекс этих возможностей, существующих у ОДКБ и задачи, поставленные главами государств, позволят нам достигать нужных результатов", - отметил глава МИД РФ..