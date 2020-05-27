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Руководству Нарынской области из-за вспышки COVID-19 объявлен выговор

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- Оксана Гут
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Полномочному представителю правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Эмилбеку Алымкулову, его первому заместителю Касену Асизову объявлен выговор. Соответствующее решение принял премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев по рекомендации Республиканского оперативного штаба за недостаточную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба правительства, рекомендовано рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности заместителя полномочного представителя правительства в Нарынской области, курирующего социальный блок.

Кроме того, Республиканский штаб рекомендовал Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос соответствия занимаемых должностей директора Нарынской областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой, а также директора областного Центра семейной медицины-координатора Министерства здравоохранения в Нарынской области Муратбека Алияскарова.

"Эпидемиологическая ситуация в Нарынской области непростая, всего 297 случаев, из которых новых 17 случаев. Число случаев в Нарынской области выше по сравнению с Ошской и Джалал-Абадской областями. Если руководство области не сделает соответствующие выводы и не улучшит ситуацию, то будут приняты соответствующие решения. У области были все возможности для выправления эпидемиологической ситуации. Ситуацию в областном родильном доме не улучшили. Допустили факты, когда роженицы пытались покинуть учреждение. Руководство региона не вникло и не придало должного внимания ситуации, поэтому сегодня мы видим такую статистику. Все это следствие недостаточной работы, непринятия своевременных необходимых оперативных решений, отсутствия должного контроля за ситуацией. Это недопустимо!", - подчеркнул первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского штаба.

Полномочный представитель правительства в Нарынской области признал, что в работе по предотвращению распространения коронавируса на территории региона были допущены ошибки, недостаточная проработка определенных вопросов, в том числе кадровых и управленческих.


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URL: https://www.vb.kg/388416
Теги:
Кубатбек Боронов, Нарынская область, правительство, Кыргызстан, коронавирус
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