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Вызывалась ли Гуля Алмамбетова на допрос по делу о пропусках? Ответ МВД

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- Оксана Гут
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Советница мэра г. Бишкек на общественных началах Гуля Алмамбетова в Следственную службу МВД КР не вызывалась и не допрашивалась, указанные в её публикации факты не соответствуют действительности. Такое заявление сделала пресс-служба МВД КР.

От редакции напомним, на днях советница столичного градоначальника сообщила СМИ, что МВД в отношении нее начало проверку по факту выдачи пропусков в период режима ЧП. Ей якобы пришло уведомление с требованием отчитаться кому, когда и зачем она выдавала пропуска на перемещение по Бишкеку. После этого заявления за Алмамбетову вступились волонтеры, которые во время карантина обеспечивали транспорт для медиков и развозили продукты нуждающимся.

На что пресс-служба министерства внутренних дел сообщает следующее:

"На новостных сайтах муссируется информация о якобы вызове в МВД по вопросам выдачи пропусков советника мэра г. Бишкек на общественных началах Г. Алмамбетовой.

Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется досудебное производство зарегистрированное в АИС ЕРПП по факту выдачи пропусков комендатурой г. Бишкек в период режима чрезвычайного положения.

29 апреля 2020 года, в рамках вышеуказанного досудебного производства, в мэрию города Бишкек направлен запрос о предоставлении сведений о получении пропусков.

По досудебному производству Алмамбетова не является свидетелем или другим участником досудебного производства, в связи с чем советник мэра на общественных началах Алмамбетова в Следственную службу МВД КР не вызывалась и не допрашивалась, указанные в её публикации факты не соответствуют действительности".


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URL: https://www.vb.kg/388417
Теги:
МВД, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, карантин
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