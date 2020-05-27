Из Екатеринбурга организовывается чартерный рейс с кыргызстанцами

В Екатеринбурге организовывается чартерный рейс для отправки на родину граждан Кыргызстана, находящихся в Уральском федеральном округе Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, рейс, который планируется осуществить 30 мая 2020 года авиакомпанией "Уральские авиалинии", организован Правительством КР и Генеральным консульством КР.

"Данным рейсом будут отправлены остро нуждающиеся в возвращении граждане, имеющие тяжелые заболевания, инвалиды, преклонного возраста, беременные женщины и с малолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Список вылетающих составляется с учетом обращений граждан, а также предложений руководителей кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа и наличия ранее приобретенных билетов авиакомпании "Уральские авиалинии".

Билеты будут реализовываться накануне рейса в специально определенных кассах авиакомпании "Уральские авиалинии" по согласованному списку. В этой связи соотечественникам рекомендуется воздержаться от услуг и предложений посредников по приобретению авиабилетов и отправке в Кыргызстан.

Следует обратить внимание, что на данный момент в Уральском федеральном округе имеется более 600 граждан Кыргызской Республики, желающих вылететь в Кыргызстан.

Работа по отправке на родину граждан будет продолжена. Просим набраться терпения и выдержки, руководствоваться только проверенной информацией, которая публикуется в официальных государственных источниках.

По вопросам вылета в Кыргызстан просим обращаться по нижеуказанным номерам телефонов

+7 (343) 223-68-12

+7 (343) 223-68-13

+7 (343) 227-39-39".