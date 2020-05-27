Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Из Екатеринбурга организовывается чартерный рейс с кыргызстанцами

76  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Екатеринбурге организовывается чартерный рейс для отправки на родину граждан Кыргызстана, находящихся в Уральском федеральном округе Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По данным ведомства, рейс, который планируется осуществить 30 мая 2020 года авиакомпанией "Уральские авиалинии", организован Правительством КР и Генеральным консульством КР.

"Данным рейсом будут отправлены остро нуждающиеся в возвращении граждане, имеющие тяжелые заболевания, инвалиды, преклонного возраста, беременные женщины и с малолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Список вылетающих составляется с учетом обращений граждан, а также предложений руководителей кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа и наличия ранее приобретенных билетов авиакомпании "Уральские авиалинии".

Билеты будут реализовываться накануне рейса в специально определенных кассах авиакомпании "Уральские авиалинии" по согласованному списку. В этой связи соотечественникам рекомендуется воздержаться от услуг и предложений посредников по приобретению авиабилетов и отправке в Кыргызстан.

Следует обратить внимание, что на данный момент в Уральском федеральном округе имеется более 600 граждан Кыргызской Республики, желающих вылететь в Кыргызстан.

Работа по отправке на родину граждан будет продолжена. Просим набраться терпения и выдержки, руководствоваться только проверенной информацией, которая публикуется в официальных государственных источниках.

По вопросам вылета в Кыргызстан просим обращаться по нижеуказанным номерам телефонов

+7 (343) 223-68-12

+7 (343) 223-68-13

+7 (343) 227-39-39".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388418
Теги:
миграция, посольство, Россия, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  