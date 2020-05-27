Клуб генералов спецслужб выражает соболезнования семье Акылбека Салиева

Сегодня после долгой и продолжительной болезни скончался первый директор Международного института стратегических исследований при президенте КР, политолог Акылбек Салиев.

Клуб генералов и ветеранов органов национальной безопасности КР выражает соболезнования семье Салиева, стоявшего у истоков формирования спецслужб независимого Кыргызстана.

"Сегодня, 27 мая 2020 года, после долгой и продолжительной болезни скончался наш товарищ - полковник в отставке Салиев Акылбек Ленбаевич.

В период службы в органах национальной безопасности он стоял у истоков формирования спецслужб независимого Кыргызстана. В этой сфере он был редким профессионалом, опыт и навыки которого были востребованы, в том числе и в период службы в КГБ СССР. Он был одним из тех чекистов, которые искренне и добросовестно служили Родине, на различных должностях офицерского и руководящего состава.

За период своей деятельности Акылбек Ленбаевич также занимал ряд ответственных должностей в различных министерствах и ведомствах Кыргызской Республики. Везде бы где он не работал, его всегда отличали такие качества как патриотизм и честность, активная позиция при защите интересов Кыргызстана.

Клуб генералов и ветеранов органов национальной безопасности выражает глубокие соболезнования и искренние сочувствия семье, близким и родным Акылбека Ленбаевича. В это тяжелое для всех нас время мы разделяем Вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.

Президент клуба генерал-майор Джамалов А.К.

Члены клуба, генерал-лейтенанты: Айтбаев Т.С., Иманкулов К.А.

Генерал-майоры: Полуэктов Б.Т., Бошкоев Д.Т., Джумабаев Ш.Г., Садыров М.А., Касымалиев М.Ш., Мусаев К.А., Мамасадыков Р.А., Сабаев З.Ш.

Полковники: Мураталиев Ч.Д., Абдыгулов А.А., Сейдиматов М.М., Осмонов О.К., Бекболотов А.К., Сыдыгалиев Б.К., Кадыркулов И.А., Кожобеков А.Э., Жапаров Т.Т., Атчабаров О.С., Шадыбеков У.А., Эрмеев Э.С., Чукуев Э.М".