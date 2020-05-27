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Мэрия Бишкека: Отключим горячую воду, но включим фонтаны

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- Екатерина Улитина
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В столице с 1 июня по 1 июля 2020 года будет отключена горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкека.

"С 1 июня отключат горячую воду, но включим фонтаны", - оповещает горожан муниципалитет в своем пресс-релизе.

Отмечается, что отключение горячей воды производится ежегодно и необходимо для проведения профилактических работ и подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

Городские власти приносят горожанам извинения за неудобства.

Телефоны для справок по вопросам теплоснабжения:

КП "Бишкектеплоэнерго" 

(0312) 21-28-47, (0312) 212844, WhatsApp-каналу: 0500 287070

Всех остальных потребителей горячей водой обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть: 

(0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

56-85-58 – диспетчерская служба.

Что касается работы фонтанов, мэрия сообщает, что они начнут работать с 1 июня.


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URL: https://www.vb.kg/388422
Теги:
Бишкектеплосеть, Бишкектеплоэнерго, мэрия, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан, теплоснабжение
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