Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Вместо последнего звонка - большой концерт

117  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нынешний учебный год завершится на пять дней позже обычного, не 25 мая, а 30–го. Родители и учителя смогут вздохнуть спокойно, ведь пресловутое дистанционное обучение порядком замучило все семьи, где растут школьники. Ранее Министерство образования и науки отменило выпускные экзамены для учащихся 9–х и 11–х классов. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся. 11–й класс в этом году закончат 59 тысяч школьников по всей республике, еще около 104 тысяч - 9–й класс.

Еще неделю назад Минобраз грозился отменить последний звонок в связи с тем, что в республике запрещены массовые мероприятия. А вот теперь чиновники решили скрасить карантинные будни выпускников небольшим праздником, но опять же в формате онлайн. Вместо торжественных линеек на школьном дворе с шарами и белоснежными бантами выпускникам предлагают посмотреть концерт у себя дома по телевизору. Праздничную программу будут транслировать в эфире телеканала КТРК.

Несмотря на критику онлайн–обучения и жалобы родителей, в Минобразования довольны итогами своей работы за последнюю четверть.

- Дистанционное обучение - это была вынужденная мера для того, чтобы дети прошли учебную программу и могли летом отдохнуть на каникулах, - сообщила "ВБ" специалист управления дошкольного и школьного образования Минобразования Айнура Кусаинова. - Несмотря на то, что был короткий срок для организации учебного процесса, учителя справились с задачей. Мы благодарны родителям, которые, несмотря на все сложности, создавали условия для своих детей. В отдаленных районах, где нет интернет–связи, были семьи, у которых нет ни Интернета, ни телевизора. С помощью доноров и спонсоров покупали ученикам телевизоры и телефоны. Карантинная ситуация позволила лучше, справедливее оценить труд учителей. Если раньше многие взрослые считали, что только учителя должны учить и контролировать, то сейчас родителям пришлось взять ответственность на себя.

Между тем в Минобразования не могут назвать дату открытия школ в следующем учебном году. Первое сентября переносится? Пока чиновники не исключают вариант начала нового учебного года в дистанционной форме.

- Сейчас формируем группу методистов–учителей, которые будут снимать видеоуроки на первую, вторую и третью четверти (уроки на четвертую четверть уже сняты) . Конечно, надеемся, что школы заработают в обычном режиме, но тогда видеоуроки, которые охватят все основные темы, станут методической помощью учителям, - добавила Айнура Кусаинова.

Отличников проверят

Сейчас в Кыргызстане 1 тысяча 253 школьника претендуют на получение аттестата с отличием. Для отличников ежегодно проводят специальное тестирование. Но в этом году родители претендентов на аттестат особого образца выступили против проведения тестирования среди школьников на звание "Алтын тамга" в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Несмотря на просьбы родителей обеспокоенных отличников, итоговая государственная аттестация "Алтын тамга" все же состоится. С 12 по 19 июня в Бишкеке и областных центрах для этого теста подготовят и продезинфицируют помещения, между аттестуемыми будет держаться социальная дистанция, каждому выпускнику предоставят индивидуальные средства защиты. Во время конкурса каждому участнику, как обещано, будет выдан отдельный планшет. Как сообщили "ВБ" в Минобразования, привилегий при поступлении в вуз аттестат с отличием не имеет, но многие отличники стремятся проверить и доказать свои знания. Хотя отличникам потом все равно необходимо вместе со всеми абитуриентами проходить общереспубликанское тестирование.

А как у них?

В России Министерство просвещения в условиях пандемии коронавируса COVID–19 рекомендовало проводить в регионах последний звонок и выпускной в школах в режиме онлайн. Местные департаменты образования сейчас отрабатывают варианты торжественного зачитывания приказов о завершении учебного года по Интернету. Так как в регионах России продолжают действовать запреты на проведение любых массовых мероприятий, многие учебные заведения сами готовят интернет–версии торжественных линеек и работают над сценариями последнего звонка.

В Казахстане отменили итоговые экзамены и госэкзамены для 9 и 11–х классов и последний звонок в конце мая. Церемонию прощания со школой решили перенести на поздний срок и объединить с вручением аттестатов. По задумке казахстанского министра образования во время выпускного бала, который намечен на 3 - 4 июня, прозвучит и последний звонок, и прощание со школой, и школьный вальс со всеми необходимыми ритуалами. Торжество будет проводиться в школах на открытом воздухе, с ограниченным количеством приглашенных, со строгим соблюдением санитарных норм.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388428
Теги:
школа, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  