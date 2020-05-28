Вместо последнего звонка - большой концерт

Нынешний учебный год завершится на пять дней позже обычного, не 25 мая, а 30–го. Родители и учителя смогут вздохнуть спокойно, ведь пресловутое дистанционное обучение порядком замучило все семьи, где растут школьники. Ранее Министерство образования и науки отменило выпускные экзамены для учащихся 9–х и 11–х классов. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся. 11–й класс в этом году закончат 59 тысяч школьников по всей республике, еще около 104 тысяч - 9–й класс.

Еще неделю назад Минобраз грозился отменить последний звонок в связи с тем, что в республике запрещены массовые мероприятия. А вот теперь чиновники решили скрасить карантинные будни выпускников небольшим праздником, но опять же в формате онлайн. Вместо торжественных линеек на школьном дворе с шарами и белоснежными бантами выпускникам предлагают посмотреть концерт у себя дома по телевизору. Праздничную программу будут транслировать в эфире телеканала КТРК.

Несмотря на критику онлайн–обучения и жалобы родителей, в Минобразования довольны итогами своей работы за последнюю четверть.

- Дистанционное обучение - это была вынужденная мера для того, чтобы дети прошли учебную программу и могли летом отдохнуть на каникулах, - сообщила "ВБ" специалист управления дошкольного и школьного образования Минобразования Айнура Кусаинова. - Несмотря на то, что был короткий срок для организации учебного процесса, учителя справились с задачей. Мы благодарны родителям, которые, несмотря на все сложности, создавали условия для своих детей. В отдаленных районах, где нет интернет–связи, были семьи, у которых нет ни Интернета, ни телевизора. С помощью доноров и спонсоров покупали ученикам телевизоры и телефоны. Карантинная ситуация позволила лучше, справедливее оценить труд учителей. Если раньше многие взрослые считали, что только учителя должны учить и контролировать, то сейчас родителям пришлось взять ответственность на себя.

Между тем в Минобразования не могут назвать дату открытия школ в следующем учебном году. Первое сентября переносится? Пока чиновники не исключают вариант начала нового учебного года в дистанционной форме.

- Сейчас формируем группу методистов–учителей, которые будут снимать видеоуроки на первую, вторую и третью четверти (уроки на четвертую четверть уже сняты) . Конечно, надеемся, что школы заработают в обычном режиме, но тогда видеоуроки, которые охватят все основные темы, станут методической помощью учителям, - добавила Айнура Кусаинова.

Отличников проверят

Сейчас в Кыргызстане 1 тысяча 253 школьника претендуют на получение аттестата с отличием. Для отличников ежегодно проводят специальное тестирование. Но в этом году родители претендентов на аттестат особого образца выступили против проведения тестирования среди школьников на звание "Алтын тамга" в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Несмотря на просьбы родителей обеспокоенных отличников, итоговая государственная аттестация "Алтын тамга" все же состоится. С 12 по 19 июня в Бишкеке и областных центрах для этого теста подготовят и продезинфицируют помещения, между аттестуемыми будет держаться социальная дистанция, каждому выпускнику предоставят индивидуальные средства защиты. Во время конкурса каждому участнику, как обещано, будет выдан отдельный планшет. Как сообщили "ВБ" в Минобразования, привилегий при поступлении в вуз аттестат с отличием не имеет, но многие отличники стремятся проверить и доказать свои знания. Хотя отличникам потом все равно необходимо вместе со всеми абитуриентами проходить общереспубликанское тестирование.

А как у них?

В России Министерство просвещения в условиях пандемии коронавируса COVID–19 рекомендовало проводить в регионах последний звонок и выпускной в школах в режиме онлайн. Местные департаменты образования сейчас отрабатывают варианты торжественного зачитывания приказов о завершении учебного года по Интернету. Так как в регионах России продолжают действовать запреты на проведение любых массовых мероприятий, многие учебные заведения сами готовят интернет–версии торжественных линеек и работают над сценариями последнего звонка.

В Казахстане отменили итоговые экзамены и госэкзамены для 9 и 11–х классов и последний звонок в конце мая. Церемонию прощания со школой решили перенести на поздний срок и объединить с вручением аттестатов. По задумке казахстанского министра образования во время выпускного бала, который намечен на 3 - 4 июня, прозвучит и последний звонок, и прощание со школой, и школьный вальс со всеми необходимыми ритуалами. Торжество будет проводиться в школах на открытом воздухе, с ограниченным количеством приглашенных, со строгим соблюдением санитарных норм.